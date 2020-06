À ce jour, que sait-on de la PlayStation 5? On connaît son logo, un calque de celui de la PS4, ce dernier a été dévoilé en début d'année. On connaît, depuis le 18 mars, ses principales caractéristiques techniques, Mark Cerny, architecte de la PS4 et de la PS5, s'en est chargé dans une mémorable allocution du type «un développeur parle aux développeurs». Nos paupières ne s'en sont toujours pas remises. On connaît enfin depuis le 8 avril sa manette, ce jour-là habillée en blanc sur noir traversées de joints bleus. C'est a peu près tout. Mais c'est apparemment suffisant pour alimenter la machine à fantasme.

Ce soir, dès 22h00, heure suisse, on en saura plus. Après un report d'une petite semaine suite aux manifestations contre le racisme aux Etats-Unis, Sony Interactive Entertainment (SIE) a décidé que le temps est venu d'inviter les gamers à découvrir les jeux qui seront les premiers à profiter du nouveau hardware. Des jeux exclusifs, sans aucun doute mais aussi des productions de plus petit calibre, venus de la scène indépendante et aussi des jeux multiplateformes. Il y en aura pour une bonne heure, est-il précisé.

Les lignes fantômes

A lire entre les lignes de l'annonce, il est en revanche assez peu probable que Sony aille jusqu'à dévoiler celles de la console à venir à la fin de l'année. Disons plutôt que si le constructeur le faisait, se serait une bonne surprise.

Quant au prix, n'y rêvons même pas. Le jeu du chat et de la souris que Sony et Microsoft pratiquent depuis au moins deux générations rend cette révélation plus que hautement improbable.

Au jeu du chat et de la souris

Rappelons que Microsoft avait gagné un premier round en 2005 en sortant une Xbox 360 moins chère et plus facile à programmer que la très onéreuse PlayStation 3. Cela n'a pas empêché le géant américain de mettre les pied dans le plat huit ans plus tard en proposant maladroitement une Xbox One couplée obligatoirement avec un onéreux accessoire (le capteur Kinect). Quelques heures après Sony avait une autoroute à quatre voies pour humilier son concurrent avec une PS4 légèrement plus puissante mais aussi 100 francs moins chère.

A ce stade de l'année 2020, on comprend donc qu'aucun des deux belligérants ne veuille revivre leur cuisante fessée respective et chacun tentera de pousser l'autre à sortir du bois en premier afin de s'adapter, si nécessaire et si possible. La pression monte mais ce n'est certainement pas cette nuit que Sony réduira le feu sous la cocotte-minute.

Et ça continue, encore et encore

Cela dit, PlayStation France indique que Sony reviendra sur la terrain du jeu vidéo encore la semaine prochaine sans préciser sur quel objet le constructeur se focalisera. Quant à Microsoft, le constructeur de la Xbox Series X prévoit d'en révéler plus dans un show consacré à ses titres maison en juillet prochain. Ce dernier tentera de faire oublier une précédente présentation, consacrées aux jeux tiers, qui n'avait fait que de toutes petites étincelles.

Jean-Charles Canet