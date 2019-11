Cinq millions. C'est le nombre de téléspectateurs qu'Anne Deluz avait conquis avec «Bien dégagé derrière les oreilles», une comédie diffusée par la télévision publique française. Ce succès de la Genevoise avait été précédé par d'autres réalisations comme «Agathe», un émouvant téléfilm coproduit par la Télévision suisse romande et France 3, ou encore «Heidi» en 2007.

La mémoire de la Genevoise née en 1964, qui avait débuté en tant qu'accessoiriste, est saluée par la RTS qui dit avoir appris ce lundi «avec une grande tristesse» son décès à l'âge de 55 ans et adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances, avec une pensée particulière pour Jean-Bernard Menoud, ancien collaborateur de la RTS qui partageait la vie d’Anne Deluz. (nxp)