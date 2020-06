Outre le fait de protéger les activités en ligne des internautes, les VPN sont donc aussi très utiles pour modifier notre localisation afin d’accéder à des contenus internationaux non disponibles dans notre zone géographique. Les uns sont gratuits, d’autres payants. Certains offrent des technologies de cryptage plus ou moins efficaces, protègent plusieurs appareils en même temps, proposent des serveurs implantés dans un plus grand nombre de pays… Mais il faut savoir que Netflix a annoncé vouloir mettre un terme à ce type de pratiques en bloquant ces logiciels. C’est déjà le cas pour certains d’entre eux mais d’autres ont depuis trouvés une parade pour contourner les actions de la plateforme de streaming. Un jeu du chat et de la souris qui risque de durer encore longtemps…

Ce n’est un secret pour personne: pour des questions de droits, Netflix ne peut pas afficher sur sa plateforme les mêmes contenus d’un pays à l’autre. De quoi forcément faire des jaloux parmi les abonnés, sachant que le système de géolocalisation de la plateforme ne permet pas – du moins théoriquement – de se balader d’une région à l’autre.

Si l’on prend pour exemple quelques récents succès du box-office, comme «Avengers: Infinity War», «Spider-Man: New Generation» ou «Jurassic World: Fallen Kingdom», aucun ne figurent sur le catalogue suisse. Les américains peuvent par contre visionner les deux premiers mais pas les anglais, et inversement pour le troisième. Au rayon des classiques du 7e art, la trilogie du «Parrain» se retrouve en intégralité en Suisse, en Italie ou encore au Danemark; uniquement représentée par le premier volet en Russie; et totalement ignorée aux Etats-Unis ou en France. «Les voies du seigneur sont impénétrables», disait l’autre…

Partant de ce postulat, le VPN américain Surfshark, s’est amusé à dresser la liste des pays, parmi les 70 couverts par Netflix, proposant le meilleur contenu, tant sur le point quantitatif que qualitatif. Le tout en se basant notamment sur les données du site Flixwatch, un annuaire qui permet de savoir dans quel(s) catalogue(s) on peut trouver tel film, série ou documentaire.

Rappelons avant d’aller plus loin qu’un VPN (pour Virtual Private Network) est un logiciel chargé de sécuriser une connexion internet et de garantir l’anonymat à son utilisateur en masquant sa localisation (voir ci-contre). Petite finesse: celle-ci pouvant être définie par l’utilisateur, le programme se révèle en fait très utile pour contourner les restrictions géographiques imposées par Netflix, ou tout autre plateforme du même type. Ainsi, en se connectant à un serveur américain, on accèdera au service de ce pays, et ainsi de suite avec n’importe quelle région du monde.

La Suisse décroche deux médailles d’argent

Sans surprise, l’étude révèle que les Etats-Unis (talonnés par le Canada) comptabilisent le plus de titres avec 5879 films, séries et documentaires. En comparaison, la Suisse pointe à l’honorable 25e place du classement avec 4593 références, loin devant nos voisins allemand, français ou italien (respectivement aux 42e, 43e et 51e rang). Si l’on ne compte que les films, c’est le Canada qui passe en tête avec 4043 longs métrages référenciés, 8 de plus qu’aux Etats-Unis. La Suisse passant alors à la 27e place. Et à la 22e pour ce qui est des séries télé.

Plus intéressant, Surfshark s’est aussi penché sur les catalogues rassemblant le plus de films récompensés aux Oscars ou aux Emmy Awards. Une catégorie où la Suisse explose les compteurs en se hissant cette fois dans les deux cas sur la deuxième marche du podium, comptabilisant 85 films ou documentaires oscarisés (contre 109 pour la Corée du Sud) et 34 séries récompensées d’un Emmy Awards (contre 35 pour la même Corée du Sud, à égalité avec l’Indonésie, Singapour ou encore la Thaïlande). Les férus de récompenses apprécieront.

Les premiers sont les derniers

Là où les choses se corsent pour notre pays, c’est lorsque l’étude du VPN se focalise sur l’aspect qualitatif des différents catalogues, en s’appuyant sur les scores IMDB et MetaCritic (autre site chargé de rassembler les notes des internautes) récoltés par les différents titres. Avec un constat pour le moins étonnant: un rapport de force qui s’inverse totalement par rapport à l’aspect quantitatif puisque les catalogues les mieux fournis écopent de la pire moyenne. Et inversement.

Ainsi, les Etats-Unis et le Canada pointent en fin du classement IMDB avec une note de 6.95 (sur 10), contre 7.13 pour les pays en tête, parmi lesquels l’Azerbaïdjan et la Géorgie, qui comptent pourtant moitié moins de films à leur catalogue. Même constat du côté du tableau MetaCritic: l’Azerbaïdjan y prend là aussi la tête avec une note de 65.3 (sur 100), et le Canada, pourtant l’un des catalogues les mieux fournis, pointe en queue de peloton avec 61.4. Une logique dans laquelle semble s’inscrire la Suisse, 61e au classement IMDB (note de 7.01) et 67e à celui de MetaCritic (61.6). Comme quoi, quantité ne rime pas forcément avec qualité. Reste que les différences observées sont minimes et que les pays tiennent tous dans un mouchoir de poche.

A noter que le catalogue Netflix étant réajusté chaque mois dans tous les pays, avec l’ajout de nouveau titres mais aussi la disparition de certains autres, ce classement est bien entendu destiné à être révisé de mois en mois.

Christophe Pinol

3 titres qui enrichissent le catalogue suisse

«Indiana Jones et le temple maudit», «Indiana Jones et la dernière croisade»

En dehors des Etats-Unis et du Canada, il n’y a que l’Italie à pouvoir se targuer de visionner les quatre épisodes de la saga des Indiana Jones. D’autres pays en proposent trois, deux ou un seul. Beaucoup même aucun. En Suisse, on est plutôt bien loti avec ces deux titres, pourtant absents du catalogue français par exemple.

Le catalogue Ghibli

C’est l’un des plus beaux cadeaux offerts par Netflix ces derniers mois: l’arrivée, entre février et avril dernier, de 21 films du studio japonais Ghibli, soit tous les Hayao Miyazaki («Mon voisin Totoro», «Le voyage de Chihiro» ou «Princesse Mononoke»), mais aussi des œuvres plus rares. Toute l’Europe est ici au même régime, Suisse compris donc, mais ni le Japon, ni l’Amérique du Nord n’y ont droit. Une surprise totale sachant que le studio s’était toujours opposé à la diffusion de ses films sur une plateforme de streaming. Mais le dernier film de Hayao Miyazaki, en chantier depuis 4 ans et qui nécessiterait encore plus de 3 ans de travail, a visiblement poussé les trouver producteurs à trouver coûte que coûte des liquidités.

3 autres qui lui font cruellement défaut

Le catalogue François Truffaut

Les 12 films de François Truffaut récemment rapportés au catalogue français en exclusivité mondiale, parmi lesquels «Jules et Jim», «Tirez sur la pianiste», «Les 400 coups», «Vivement dimanche» ou encore «Le dernier métro», ne sont malheureusement pas parvenus jusqu’à chez nous. Dommage, car avec cet ajout, la plateforme s’est acheté une bonne dose de respectabilité et de diversité, s’adressant pour une fois aux cinéphiles, là où elle a plutôt l’habitude de flatter le grand public avec des blockbusters ou des comédies romantiques en pagaille.

«J’ai perdu mon corps»

Primé au Festival de Cannes et lauréat de deux César 2020, celui du meilleur film d’animation et de la meilleure musique originale, «J’ai perdu mon corps» est une petite merveille racontant comment une main tranchée par accident va tenter de retrouver, en plein Paris, le corps à qui elle appartient. Acheté par Netflix pour une distribution mondiale (il est disponible dans 65 pays) durant le Festival de Cannes, soit avant de décrocher tous ses prix, le film est la preuve vivante que la plateforme a le nez fin pour dénicher des œuvres originales et de qualité. Chronologie des médias oblige, il n’est pas disponible en France. Mais on comprend mal qu’il ne le soit pas non plus en Suisse, où il est pourtant inédit en salles.

«Soupçons»

Produite par Canal+ et diffusée en 2005, la série documentaire «Soupçons», racontait le combat de Michael Peterson, accusé du meurtre de sa femme, pour prouver son innocence. Une série en huit épisodes qui allait s’enrichir de deux autres en 2013, puis de trois ultimes en 2018, à mesure que l’accusé se battait pour retrouver sa liberté. Selon le site Flixwatch, elle est disponible sur l’ensemble des 70 pays couverts par Netflix, à l’exception de deux cas: la France, où les droits restent attachés à Canal+, …et la Suisse!

Christophe Pinol