Le coronavirus va-t-il bloquer 007? Le lancement de «No Time To Die», la 25e aventure cinématographique de James Bond pourrait bien être perturbé, voire annulé, en Chine.

Selon le «London’s Sunday Times», l'avant-première prévue à Pékin ainsi que la tournée publicitaire dans d'autres villes chinoises, en avril prochain, ont été annulés par mesure de sécurité.

Sortie reportée en Chine?

Ainsi, aucun des acteurs du film ne se déplaceront en Chine. C'est, pour les producteurs, un coup de malchance car ce pays représente un marché gigantesque, le deuxième au niveau mondial.

On y parle même d'une annulation pure et simple de la sortie de «No Time To Die» en avril. Une sortie qui serait remise à plus tard, quand la situation sanitaire sera redevenue plus saine.

La crise du coronavirus a déjà conduit la Chine à fermer presque toutes les 70 000 salles de cinéma qui se trouvent dans le pays, sans date de réouverture pour l'instant.



L.S.