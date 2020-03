La 3e édition des Rencontres 7e Art Lausanne n'aura pas lieu. Décision a été prise par la direction du festival d’annuler l'événement qui devait se tenir du 4 au 8 mars 2020 à Lausanne.

«Le contexte actuel lié à l’épidémie de Coronavirus en Suisse et l’incertitude inhérente à cette situation ne permet pas aux Rencontres 7e Art Lausanne de se dérouler dans de bonnes conditions», expliquent les responsable des Rencontres, dans un communiqué.

Une décision difficile

«Malgré le respect de la limite des 1000 spectateurs édictée à ce jour comme mesure par le Conseil fédéral, il est devenu par ailleurs impossible d’assurer logistiquement un accueil et une sécurité optimale au public ainsi qu’aux invités (...) Cette décision est d’autant plus difficile à prendre que cette troisième édition s’annonçait sous les meilleurs auspices avec une programmation riche et des invités prestigieux», déclare la direction du festival.

Cette édition des Rencontres 7e Art Lausanne allait notamment recevoir Isabella Rossellini, Patrice Leconte, Bertrand Blier et Pierce Brosnan.

«Je souhaite remercier tous nos partenaires qui nous suivent dans cette décision difficile ainsi que les équipes et les bénévoles pour leur travail formidable», a déclaré, pour sa part, le comédien Vincent Perez, président des Rencontres 7e Art Lausanne.



L.S./Communiqué