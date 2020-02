Bonne nouvelle. Présente en Grande-Bretagne pour recevoir un BAFTA récompensant l’ensemble de sa carrière, la productrice Kathleen Kennedy, patronne de Lucasfilm, a évoqué le prochain épisode des aventures d'Indiana Jones au cinéma.

En ces temps où on a le reboot facile à Hollywood, Kennedy a tenu à mettre les choses au point: ce cinquième film ne sera pas un remake. «Nous y travaillons. Le scénario est en place et nous sommes prêts à démarrer. Harrison Ford sera impliqué... Ce ne sera pas un reboot. C’est une suite», a-t-elle précisé.

Le tournage devrait débuter cette année encore. L'archéologue au fouet fera donc son grand retour sous les traits d'Harrison Ford, après «Les aventuriers de l'Arche perdue» (1981), «Indiana Jones et le Temple maudit» (1984), «Indiana Jones et la Dernière croisade» (1989) et «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal» (2008).

Steven Spielberg sera une nouvelle fois derrière la caméra.



Laurent Siebenmann