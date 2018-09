Dans l'avalanche de nouveaux films qui se dessine d'ici à la fin de l'année, il faut bien avouer qu'il en est un qu'on attend particulièrement. Parce que «Le retour de Mary Poppins», c'est un retour annoncé vers le monde délicieux de l'enfance. Le retour aussi d'un des personnages les plus célèbres du cinéma.

Les studios Disney viennent de dévoiler la bande-annonce finale du film. Force est de constater que la magie semble être au rendez-vous, avec les fameuses scènes mêlant acteurs et personnages animés. Ou les tours effectués par Mary jouée ici par Emily Blunt qui succède à Julie Andrews.

Dans ce film, la nounou revient 17 ans plus tard s'occuper des enfants Banks qui ont bien grandi. Et sont dans une situation familiale délicate.

Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw et Emily Mortimer incarnent les rôles principaux. Ils sont accompagnés par des seconds rôles savoureux: Meryl Streep, Angela Lansbury, Julie Walters, Colin Firth... et Dick Van Dyke! L'interprète de Bert, dans le film original, est de retour à 92 ans. On peut même le voir danser dans la bande-annonce!

«Le retour de Mary Poppins» est attendu le 19 décembre en Suisse romande.

La fameuse chanson «Supercalifragilisticexpialidocious» dans le premier «Mary Poppins» (1964)

(Le Matin)