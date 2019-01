L'Observatoire de la librairie a sorti la liste de 10 meilleures ventes de livres en France en 2018, toutes catégories confondues. Le dernier roman du Genevois Joël Dicker, «La disparition de Stéphanie Mailer» (Ed. Fallois), sorti en mars, arrive en tête. L'accompagnent sur le podium, «Couleurs de l’incendie», de Pierre Lemaitre (Albin Michel) et «Leurs enfants après eux», de Nicolas Mathieu (Actes Sud).

Médaille en chocolat pour une BD, le 4e tome de «L'Arabe du futur» de Riad Sattouf (Allary). Un genre qui a très bien fonctionné en 2018 puisque les ventes de BD ont connu la plus forte croissance, + 6,7%. Deuxième meilleure vente, le dernier «Blake et Mortimer, la Vallée des immortels» (Ed. Blake et Mortimer), alors qu'il n'est sorti qu'en novembre dernier.

Ce classement est basé sur les chiffres de vente de 200 librairies indépendantes en France. (Le Matin)