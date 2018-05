Le catch queer, ça vous parle? C'est le thème de la soirée qui se déroulera samedi soir aux Docks (Lausanne). Ring, catcheurs et drag queens donneront le ton à ces préliminaires de la Fête du slip. Pour lancer sa 6e édition, le festival promet des «performances aux odeurs de sueur pailletée»... Voilà qui fait saliver! Les artistes Nina Nana (Genève) et Gaff-E (Londres) devraient faire monter la température sans soucis.

Il faudra ensuite patienter quelques jours pour poursuivre les festivités... ce qui ne les rendra que meilleures! Imaginez: une rencontre dans la queue des toilettes d'un club berlinois. Un challenge pour accumuler en 24h le maximum de partenaires sur Tinder. Un homme qui tente de séduire un homme plus jeune, l'art du shibari, les baguettes des boulangers et les saucisses des bouchers, une orgie, des plans à trois, du miel et la sensualité des meubles. Tout ça sera abordé dans les programmes de courts-métrages porno, qui passeront à l'Arsenic vendredi, samedi et dimanche. Vous pourrez aussi découvrir en première suisse «The Misandrists». Ce nouveau film de Bruce Labruce suit un gang de féministes radicales dans un couvent qui créent une armée pour libérer les femmes de la domination phallocrate.

Bande-annonce «The Misandrists»:

Et ce n'est pas tout. A la galerie Humus, l'exposition Girl Gangs présente une sélection de films de différentes époques «qui ont tous en commun des histoires avec des meutes de nanas en furie». Au Théâtre Sévelin, Emilia Guidicelli et Ioannis Mandafounis proposent une mise à nue à découvrir individuellement, seul face à l'artiste... Et bien sûr, la Fête du slip, c'est encore plein de films, de spectacles, d'expos, sans oublier les fameuses soirées au Bourg. Il n'y a pas de mal à se faire du bien! (Le Matin)