«On a affronté des tempêtes avec de l’eau qui passe au-dessus des murs, mais depuis mon arrivée en 2003, c’est la première fois qu’on doit changer de programme.» Olivier Minne, le présentateur de «Fort Boyard» n'en revient pas. Le tournage de la première émission de la saison a dû être annulé mercredi, à cause des conditions météorologiques extrêmes, révèle Le Parisien.

Patrice Laffont, ancien animateur du jeu de France 2 de retour cette année dans le rôle d'un nouveau personnage, est lui aussi sous le choc: «On a eu des vents de plus 100 km/h et la mer était très mauvaise avec des vagues de six mètres de haut».

Pas question de prendre des risques inutiles, dans ces conditions. Les 160 techniciens de «Fort Boyard» sont restés sur la côte, en sécurité. Les candidats prévus pour cette première émission reviendront à une autre date. «Nous prévoyons toujours des jours de tournage en plus pour des cas comme celui-là», explique Eric Buron, directeur de production du jeu.

L'humoriste Tom Villa, les boxeurs Tony Yoka et Estelle Mossely, l’ancien footballeur Olivier Dacourt et la journaliste Marie Portolano reviendront donc la semaine prochaine. En espérant que les éléments seront moins déchaînés... (Le Matin)