L'année 2018 marque une fois de plus la force des séries télévisées. L'occasion de se pencher sur celles qui ont été le plus visionnées en 2018. Premier constat: 19 des 20 séries les plus populaires proviennent de Netflix! Deuxième constat: c'est une série très controversée qui détient la palme.

En effet, «13 Reasons Why» arrive en tête. On rappelle que l'été dernier, une quarantaine de jeunes avaient été pris en charge dans une clinique psychiatrique zurichoise après avoir visionné cette série qui raconte le suicide d'une adolescente. Des cas avaient également été observés à Genève.

La 2e marche du podium revient à la célèbre «Casa de papel». Cette série espagnole s'est taillée un succès planétaire avec ses huit voleurs qui font une prise d'otages dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.

Troisième place à «Orange is the new black». Dans cette série primée aux Emmy Awards de la créatrice de «Weeds», une New-Yorkaise privilégiée finit en prison quand elle est rattrapée par son passé criminel.

On vous laisse découvrir les autres séries du classement dans la vidéo ci-dessus! (nxp)