Depuis vendredi, les fans de «Star Wars» sont en émoi. Car le premier trailer du neuvième épisode de la saga est peut-être, émotionnellement, le plus fort de la troisième trilogie. Celui grâce auquel les adorateurs de cet opéra spatial commencent à élaborer le scénario de «The Rise of Skywalker», le titre officiel du film enfin révélé qui conclura l'histoire de la célèbre famille de Jedi. Du moins, dixit le réalisateur J. J. Abrams.

Votre serviteur s'est donc penché sur les images fortes de ce premier trailer. Voici sept points à retenir, en particulier.

Rey a réparé le sabre-laser d'Anakin C'est montré clairement par deux fois au début du trailer: Rey utilise le sabre-laser d'Anakin Skywalker, propriété ensuite de Luke qui le perd lors de son combat contre Vador sur Bespin, dans «L'Empire contre-attaque». Sabre que Rey retrouve dans un coffre chez Maz Kanata, dans «Le réveil de la Force». L'arme est ensuite détruite par Kylo Ren dans «Les derniers Jedi». Rey a donc récupéré les deux parties coupées du sabre-laser et l'a réparé. Tout un symbole, dans son combat final contre le côté obscure de la Force...

Lando est bien de retour On le savait déjà mais en voici la première image: Billy Dee Williams est de retour dans le rôle de Lando Calrissian. A 82 ans, l'acteur pilote une nouvelle fois le «Faucon Millenium» avec Chewbacca. Et porte sa fameuse tenue jaune et bleue, déjà vue dans «Le retour du Jedi», en 1983. J. J. Abrams va-t-il lui réserver le sort de Han Solo puis de Luke?

L'A-Wing en renfort Un des plus rapides et efficaces vaisseaux de l’Alliance rebelle puis de la Résistance va une nouvelle fois être en action dans «The Rise of Skywalker». Voilà qui promet des moments saisissants.

Un émouvant souvenir Dans un plan fugace de ce nouveau trailer, on peut voir des mains - sûrement celles de Leia - tenir un objet métallique doré. Il s'agit de la médaille de la Bravoure, une récompense remise à Luke Skywalker et à Han Solo dans l'épisode IV, «Un nouvel espoir» (le premier «Star Wars» sorti, en 1977).

Gros câlin Carrie Fisher est décédée en 2016 mais, par la magie des effets spéciaux, Leia sera bien là. En réalité, des plans tournés par l'actrice pour «Le réveil de la Force» ont été truqués afin de pouvoir être utilisés dans ce nouvel épisode. Et force est de constater que, dans le trailer, la princesse enlace très tendrement Rey. Comme une mère enlacerait son enfant, après lui avoir révélé ce lien familial?

Morceau d'Etoile de la mort La fin de la première bande-annonce de «The Rise of Skywalker» est particulièrement intense puisque l'on aperçoit un immense bout de carcasse métallique: un morceau de l'Etoile de la mort. De deux choses l'une, soit il s'agit de la première étoile et nous nous trouvons sur Yavin 4. Ou de la seconde et nous sommes alors probablement sur Endor. Que cache ce débris? Le repaire des chevaliers de Ren? Ou de Kylo? Ou...

Un rire bien connu La bande-annonce se termine par un rire immédiatement identifiable: celui de Palpatine! L'Empereur supposément mort à la fin du «Retour du Jedi» est-il bien vivant? Difficile de le savoir mais beaucoup parient sur une survie - cloné ou non - du plus grand méchant de «Star Wars» qui aurait ainsi tiré les ficelles dans l'ombre. L'apparition de Ian McDiarmid, qui a interprété Palpatine dans six épisodes de la saga, juste après le trailer dévoilé vendredi à la convention de Chicago, n'a fait qu'augmenter le mystère. Et couper le souffle aux fans. Décidément, le 18 décembre, date de sortie du film en Romandie, semble bien loin...

