Il va falloir s'y résoudre: à 19h55, les téléspectateurs de Canal+ vont dire adieu aux Guignols. Presque 30 ans après leur création, les marionnettes de latex vont rendre une ultime fois l'antenne. Trente ans passés à pasticher, à décoder l'actualité française et internationale. Trente ans à moquer avec talent les travers des hommes politiques et des stars, fussent-elles du grand ou du petit écran. Trente ans à faire poiler le public.

Si depuis 2016 et les massacres opérés par Vincent Bolloré, actionnaire principal du groupe Canal, les Guignols avaient perdu de leur intérêt, force est de constater que pendant longtemps le public a attendu le rendez-vous de 19h55, en clair sur Canal+.

Lancée le 29 août 1988 par le mythique Alain de Greef et son complice concepteur Alain Duverne, «Les Arènes de l'info» (premier nom des Guignols) devaient combler le vide laissé par l'absence des Nuls. Si les débuts sont difficiles, les Guignols trouvent leur rythme de croisière à partir de 1991, intégrés à l'émission «Nulle part ailleurs», animée par le duo Gildas-De Caunes.

Les phrases mythiques s'enchaînent (comme Ben Laden et son célèbre «spice di counasse»), les marionnettes cultes aussi (Johnny et sa boîte à coucou est l'une des premières à s'imposer dans la mémoire collective). Mais l'émission atteint son apogée en 1995, lors de la campagne présidentielle qui verra Jacques Chirac remporter l'élection. Une élection que beaucoup attribueront à sa marionnette sympathique des Guignols et au célèbre slogan «Mangez des pommes!».

Les années suivantes resteront d'un bon niveau, même si les marionnettes de latex sembleront petit à petit perdre leur jus, au gré des départs des auteurs historiques, tel Bruno Gaccio.

Ce soir, c'est la marionnette de PPD qui animera la der. D'autres marionnettes qui ont marqué le programme seront présentes, dont celle de François Hollande, de Jacques Chirac, de François Mitterrand (et son mythique «'bécile»), Eric Cantona ou encore Monsieur Sylvestre.

Après la reprise d'un tube de Gainsbourg, l'émission se conclura par un ultime «A tchao bonsoir!», lâché par PPD, doublé par l'imitateur historique Yves Lecoq. (Le Matin)