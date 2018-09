Qui n'a jamais rêvé d'être sur le plateau de «Jurassic Park»? Encore mieux, qui n'a jamais voulu approcher un dinosaure? Vite, car vous avez jusqu'au dimanche 23 septembre 2018 pour profiter de cette opportunité.

Le show «Walking with Dinosaurs» s'est installé à l'Arena de Genève et vous téléporte 230 millions d'années en arrière. On y découvre de modestes animaux qui vont ensuite devenir les gigantesques bêtes que l'on connaît tous. Tyrannosaure Rex, Stégosaure, Utahraptor... Vous les retrouverez tous dans ce spectacle qui les présente en grandeur nature.

Une scénographie impressionnante

La scène est immense. Elle occupe toute la longueur de la salle, ce qui vous donne l'impression de faire partie du décor. Dès le début, on est plongé dans l'atmosphère humide d'une jungle. On entend le bruit d'un ruisseau, des oiseaux siffler et les spots projettent une lumière verte et bleue. «Venez marcher avec les dinosaures», s'exclame Huxley, le paléontologue et narrateur de l'histoire. A partir de là, on commence à vivre un voyage éducatif: la division des continents, la transition vers l'âge Triassique vers le Jurassique, les éruptions volcaniques, jusqu'à ce qu'une comète frappe la Terre et provoque l'extinction de ces espèces.

«C'est surtout le réalisme du show qui épate le public. En tout il y a 9 animaux et nous sommes trois équipes de deux pour les commander à distance», nous explique Olivia, la marionnettiste. C'est vrai, leur peau n'oublie aucun détail, les animaux peuvent rugir à volonté, renifler et interagir avec les autres créatures qui s'ébattent devant le public. Il a fallu plus d'un an et une équipe de 50 techniciens pour créer cette impressionnante ménagerie.

Jusqu'à 11 mètres de haut

Si le Vélociraptor et l'un des plus petits dinos du spectacle, les autres vont vous couper le souffle par leur taille. On les découvre d'ailleurs dans l'ordre croissant. Les spectateurs croient être arrivés au bout de leur surprise quand surgit le féroce T-rex, mais ils se trompent. C'est ensuite un Brachiosaure de 11 mètres de haut et 17 de long qui fait son apparition. Son corps est aussi long que deux bus mis bout à bout. «Les enfants sont surpris tout au long du show. Il peut y avoir un moment de suspens lorsque le T-rex ouvre grand sa gueule, mais la seconde d'après on entend tout de suite leurs rires», confie Geoffroy Guerrier, l'acteur qui jour la paléontologue. Le show a déjà convaincu 9 millions de personnes, laissez-vous aussi tenter avant que tout cela ne disparaisse.

Commandez vos billets par ici (Le Matin)