Un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dinosaures laissés en liberté sur l'île. Owen, Claire et Lockwood vont alors tout tenter pour les sauver et les transférer vers une autre île, ceci afin d'éviter leur disparition...

Petit dino deviendra grand. Owen (Chris Pratt) devrait se méfier... (Universal)

Tel est le scénario de départ de ce nouveau «Jurassic Park», suite directe de «Jurassic World» sorti en 2015 qui avait connu un immense succès mondial.

Steven Spielberg produit ce nouvel épisode réalisé par Juan Antonio Bayona qui mise visiblement sur des scènes encore plus spectaculaires et délirantes que le film précédent.

Ca se bouscule sur Isla Nublar, à l'heure de fuir un volcan. (Universal)

Chris Pratt et Bryce Dallas Howard incarnent à nouveau les héros chargés d'affronter les gros dinos. Ils sont rejoints par un revenant, Jeff Goldblum, qui prête ses traits à l'extravagant Dr Ian Malcolm. Ce personnage emblématique fait son retour, 21 ans après sa dernière apparition dans «Jurassic Park 2: le monde perdu».

On en connaît un qui pourrait mal finir... (Universal)

«Jurassic World: Fallen Kingdom» sortira dans les salles romandes le 6 juin prochain. (Le Matin)