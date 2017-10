La baisse des recettes publicitaires de la presse écrite se poursuit, mais le nombre de lecteurs résiste. Cette stabilité s'observe aussi bien pour la version imprimée que pour la version en ligne des médias de presse, d'après les derniers chiffres de la REMP.

Environ 93% de la population suisse lit régulièrement une édition papier d'une marque de médias reposant sur l'imprimé. Ce niveau, élevé, est comparable à celui de l'année précédente, indique mardi l'organisation des Recherches et études des médias publicitaires (REMP), se basant sur les derniers chiffres d'audience des médias suisses MACH Basic 2017-2.

La part d'utilisateurs en ligne de marques de médias imprimés est également restée stable sur la même période. Le rapport lecteurs papier et lecteurs en ligne s'est stabilisé à deux tiers pour un tiers. Les accès en ligne depuis un ordinateur de bureau sont en léger recul au profit des accès à partir d'un appareil mobile.

La migration de l'usage «papier» vers l'usage en ligne est encore présente, mais elle ne connaît plus l'ampleur des années passées, note la REMP.

20 Minutes en tête

Dans le détail, 20 Minutes, avec ses pendants alémanique et tessinois, reste le média le plus lu de Suisse, avec une pénétration nette frôlant les 2,9 millions de personnes. L'édition en français a gagné 11'000 lecteurs depuis le dernier pointage en avril et atteint 476'000. 20 Minutes caracole également en tête en ligne, avec 273'000 utilisateurs pour la version en français.

Le Temps perd 5000 lecteurs en six mois pour son édition imprimée (de 108'000 à 103'000). Sa version en ligne est consultée par 44'000 utilisateurs.

Perte également, une nouvelle fois, pour le Matin Dimanche (de 405'000 à 395'000) ainsi que pour le Matin en semaine (de 235'000 à 234'000. En ligne 124'000). Parmi les «perdants», mais légers, figurent encore la Tribune de Genève (de 108'000 à 107'000. En ligne 75'000) et le Quotidien jurassien (de 44'000 à 43'000).

Le bimensuel économique Bilan connaît une forte érosion (de 57'000 à 47'000), de même que L'Illustré (de 311'000 à 294'000) et le magazine des consommateurs Bon à Savoir (de 400'000 à 379'000). En baisse également, la revue spécialisée Terre & Nature, qui compte 4000 lecteurs de moins (de 108'000 à 104'000).

A l'inverse, Le Nouvelliste gagne des lecteurs: avec 7000, c'est le quotidien romand qui connaît la plus forte hausse. Le journal valaisan passe de 105'000 à 112'000 lecteurs. La version en ligne compte 30'000 lecteurs.

Les chiffres des autres titres sont stables voire augmentent: le Journal du Jura (de 19'000 à 23'000), La Liberté (de 89'000 à 93'000), sans compter ses 500 lecteurs en Suisse alémanique, le gratuit GHI (Genève Home Informations, de 153'000 à 157'000). Les lecteurs de L'Express sont 2000 de plus (de 43'000 à 45'000).

Toujours dans le canton de Neuchâtel, L'Impartial gagne 1000 lecteurs (de 30'000 à 31'000), tout comme les quotidiens vaudois La Côte (de 16'000 à 17'000) et 24 Heures (de 175'000 à 176'000. En ligne 76'000).

Reste que pour la REMP, aucune de ces fluctuations, qu'elle soit positive ou négative, n'est «significative». Le seul mouvement qualifié de tel en Suisse romande concerne Léman combi Vaud (Lausanne Cités et Le Régional), qui passe de 193'000 à 171'000, ainsi que le magazine Pharmacie chez soi (de 139'000 à 118'000).

Suisse alémanique

En Suisse alémanique, le Blick poursuit son recul: il passe de 507'000 à 464'000 lecteurs sur la version papier. Autre poids lourd de la presse alémanique au recul marqué, le Tages-Anzeiger, qui passe de 461'000 à 417'000 lecteurs. Idem pour la SonntagsZeitung (de 628'000 à 581'000). Ces trois pertes sont considérées comme «significatives».

Le lectorat de la Neue Zürcher Zeitung passe de 259'000 à 247'000. Le SonntagsBlick recule de 588'000 à 563'000 et la NZZ am Sonntag de 416'000 à 405'000. Un autre hebdomadaire, la Weltwoche, dirigée par le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH), reste stable (de 191'000 à 190'000).

Tessin

Au Tessin, le Corriere del Ticino compte 102'000 lecteurs, le Giornale del Popolo 37'000. Ces deux titres étaient auparavant comptés ensemble. Leur rival de Bellinzone, La Regione, progresse, de 89'000 à 95'000. Le dominical Il Caffè passe de 81'000 à 80'000 et l'organe de la Lega Il Mattino della Domenica de 59'000 à 62'000. (ats/nxp)