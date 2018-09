«Bouts d'ficelles»

Vous connaissez peut-être déjà Olivier Pont pour le diptyque qu'il avait réalisé en 2004 avec Georges Ablolin: «Où le regard ne porte pas». Si vous avez suivi et aimé la série sur Arte «Ainsi soient-ils», avec notamment Jean-Luc Bideau, sachez qu'il en a réalisé quelques épisodes avec son épouse. Aujourd'hui, Olivier Pont revient avec une histoire qui n'est pas sans rappeler le film «After Hours» de Martin Scorsese, dans lequel Griffin Dunne tombait de galère en galère à un rythme frénétique. C'est ce qui arrive à l'anti-héros de cette histoire: le regard qu'il lance à une belle inconnue dans le métro sera le point de départ d'une série d'événements en cascade, qui paraissent survenir sans logique aucune. Pourtant, il y en a une. Belle surprise finale, du moins pour ceux qui n'auraient pas vu l'astuce avant.

«Bouts d'ficelles» par Olivier Pont, Ed. Dargaud, 128 p.

«Chroniques du léopard»

Comment une île comme la Réunion, a-t-elle vécu la Seconde Guerre mondiale? Etait-elle du côté de Pétain ou de De Gaulle? C'est à travers le regard de deux ados que vous découvrirez cela. Une chronique drôle et palpitante, signée par deux auteurs qui ont eux-mêmes passés leur enfance sur l'île: le dessinateur Téhem («Malika Secouss») et le scénariste Appollo («La grippe coloniale»). Dans ce récit, on croise dans la classe des deux héros de jeunes personnages qui deviendront célèbres plus tard: un futur premier ministre, Raymond Barre et l'avocat Jacques Vergès.

«Chronique du léopard» par Téhem et Appollo, Ed. Dargaud, 196 p.

«La farce des hommes-foudre»

En 1959, Albertus, jeune Beatnik, séjourne à Katmandou. Il va se retrouver entraîné dans une folle aventure par les guerriers Khampas, des nomades tibétains qui combattent l'envahisseur chinois, mais pas seulement eux: les moines bouddhistes qui gouvernaient le pays jusque-là n'étaient pas plus tendres à leur égard. Les Khampas expliquent ainsi leur combat: le Tibet doit changer, mais ce sont les Tibétains qui doivent le faire, pas les Chinois. Une aventure imaginaire, ancrée dans une réalité historique (notamment un événement crucial pour le futur du pays) et qui change pour une fois de la vision caricaturale que l'on a d'un Tibet habité par de gentils et pacifiques moines bouddhistes, colonisé par l'armée chinoise. C'est un peu plus complexe que cela.

«La farce des hommes-foudre» par Loïc Verdier et Matthieu Alexandre, Ed. Casterman, 168 p.

«Les cavaliers de l'Apocadispe»

Ayant abandonné les aventures de son libraire BD dans «Animal lecteur», Libon créée de nouveaux héros: trois gamins (en dessin animalier) qui vont tenter de faire un max de bêtises. Ces Cavaliers de l'Apocadispe, comme ils se nomment eux-mêmes, sont de vrais crétins et un certain Vil Coyote n'a rien à leur envier question gamelles. Car contrairement à ce qu'annonce le sous-titre de l'album, comme quoi ils «maîtrisent la situation», ils ne maîtrisent évidemment rien du tout. Etre nul à ce point-là, c'est du grand art. Ce n'est qu'un premier tome, mais on les aime déjà, ces débiles.

«Les cavaliers de l'Apocadispe» par Libon, Ed. Dupuis, 72 p.

«Conan»

Troisième tome de cette collection qui adapte en BD les aventures originales du fameux guerrier écrites par Robert E. Howard. Ce récit est particulièrement étonnant, Howard changeant de décor pour plonger son héros dans une guerre sans merci en plein cœur de la jungle. Une métaphore de la conquête américaine d'une rare puissance. Et un album qui montre comme les deux précédents à quel point les aventures de Conan restent passionnantes. Avec un style différent de celui de ses deux prédécesseurs, Anthony Jean, comme eux, assure totalement dans la mise en images de ce récit.

«Conan, au-delà de la rivière Noire» T,3, par Anthony Jean et Mathieu Gabella, Ed. Glénat, 64 p.

«Dickie au musée»

Si vous ne connaissez pas encore Dickie, précipitez-vous sur son nouvel album. Cet espèce de Super Mario en plus rond n'a en revanche rien d'un gentil plombier. Au contraire, c'est plutôt après son passage qu'il faut colmater les fuites. Gaffeur, obsédé sexuel, iconoclaste, Dickie n'en rate pas une. La ligne claire hyper lisible de Pieter De Poortere brille particulièrement dans ce tome. Ce dessin d'apparence assez simple se fond dans tous les tableaux des grands peintres, de Picasso à Van Gogh, de Monet à Liechtenstein: bel exploit! Et les gags sont explosifs: Dickie exhibitionniste face à deux enfants alors que, derrière lui, Spencer Tunick fait aligner des centaines de figurants nus. Ou ce modèle qui apporte un soin extrême à sa chevelure avant d'aller poser pour Courbet qui va s'intéresser à un tout autre endroit poilu de sa personne pour son «Origine du monde». Oui, Dickie, c'est du grand art!

«Dickie au musée» par Pieter De Poortere, Ed. Glénat, 56 p.

«Silex and the City»

Huitième tome déjà et Jul ne faiblit pas. Sa transposition de l'actualité politique française au temps des hommes des cavernes fonctionne toujours à merveille et l'auteur nous épate à chaque page avec ses trouvailles. Ce volume sous-titré «L'homme de Cro-Macron» est consacré en grande partie à ce jeune loup arrivé au pouvoir et qui a épousé sa prof de préhistoire-géo. Face à lui, les primates de la Branche Insoumise. Et, surprise, l'apparition d'un personnage d'Enki Bilal. Jul est génial. Et il est partout. Alors que cette série a déjà été adaptée en dessin animé sur Arte, la chaîne diffuse ces temps, tous les soirs, une autre série de Jul: «50 nuances de Grecs», une encyclopédie de la mythologie. Mais plus on a du Jul, plus on en redemande.

«Silex and the City, L'homme de Cro-Macron» T. 8 par Jul, Ed. Dargaud, 48 p.

(Le Matin)