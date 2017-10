Coup de chaud ce week-end pour la Loterie Nationale irlandaise, lors du tirage télévisé. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs ont remarqué qu'une boule présentait deux numéros différents! Ainsi, pouvait-on lire 33 et 38 sur une même petite sphère.

Immédiatement, les organisateurs du Lotto Plus 1 se sont vus accusés de tricherie, notamment sur les réseaux sociaux.

Prenant ces soupçons très au sérieux, les responsables de la Loterie Nationale irlandaise ont réagi, précisant dans The Irish Mirror qu'il s'agissait d'un problème tout simple: «Durant le tournage, une réflexion de la lumière a créé une illusion et certains joueurs ont cru qu'il y avait deux numéros différents sur la boule 38. Ce n'était pas le cas. Le poids, la taille des boules et les numéros sont strictement contrôlés avant chaque tirage.»

Affaire classée. (Le Matin)