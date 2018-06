Par la répétition et parfois par la drôlerie, le mème transforme inconnus et célébrités en mythe de la pop culture véhiculée via les réseaux sociaux. Chaque semaine, nous revenons sur l'un de ces mythes. Aujourd'hui, on vous explique comment l'actrice Millie Bobby Brown a été la victime de mèmes pas vraiment drôles.