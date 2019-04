James Bond perd une de ses plus célèbres Bond Girls. L'actrice Tania Mallet est décédée à l'âge de 77 ans. Elle avait interprété Tilly Masterson dans «Goldfinger» (1964), aux côtés de Sean Connery.

C'est elle qui apparaît, notamment, dans la fameuse scène où 007 utilise le crève-pneu de son Aston Martin contre la voiture conduite par Tilly Masterson.

Son personnage était, dans le film, la soeur de la divine Jill Masterson, la fameuse Bond Girl qui meurt le corps recouvert d'or.

Cousine de l'actrice Helen Mirren, Tania Mallet avait débuté sa carrière en tant que mannequin. Après une audition ratée en 1962 pour «Bons baisers de Russie», elle avait finalement décroché le jackpot l'année suivante.

Mais ce rôle est resté le seul qu'elle ait tenu au cinéma. A part une participation à un épisode de la série «Chapeau melon et bottes de cuir», on n'a jamais revu Tania Mallet devant les caméras.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7