4’784 briques! C’est le challenge que propose LEGO avec son nouveau modèle «Star Wars» de luxe, l’Imperial Star Destroyer, l’un des vaisseaux les plus emblématiques de la saga. Venu d’une galaxie lointaine, très lointaine, celui-ci apparaît notamment dans la mythique scène d’ouverture du premier film de la saga, «Star Wars – Un nouvel espoir», lors de la capture du croiseur rebelle abritant la princesse Leia.

Avec ce nouveau set (disponible depuis le début du mois), les fameuses briques danoises signent surtout la troisième plus grande construction de leur histoire derrière les 7’541 pièces du Faucon Millenium et les 6’020 du Château de Poudlard d’«Harry Potter». Un engin qui fait partie de la collection Ultimate Collector Series, regroupant des sets Lego de grande taille, ultra détaillés et …très couteux, puisqu’il faudra aligner la bagatelle de CHF 749.- pour l’acquérir (uniquement disponible sur le site Lego.com en Suisse).

Alors ce n’est de loin pas la première fois que Lego s’attaque au vaisseau amiral de Dark Vador. Celui-ci existe en effet déjà sous plusieurs déclinaisons, dans différentes tailles, couleurs et niveau de détails, y compris dans cette fameuse collection Ultimate Collector Series, avec un modèle sortit en 2012 comptant déjà 3’096 pièces. Mais cette nouvelle version va bien plus loin dans les détails, avec de nombreux canons pivotants, le radar de la tourelle de commandement inclinable, le tout respectant plus fidèlement les proportions et les lignes du vaisseau tel qu’il apparaît dans les films.

Une bonne vingtaine d’heures de construction

Attention, avant le début des hostilités, il va falloir préparer le terrain. D’abord réfléchir à un emplacement pour exposer ce monstre une fois achevé, avec ses 1m10 de long, 66cm de large et 44 de haut posé sur son présentoir. Et puis 4’784 pièces ne s’étalent pas négligemment sur un coin de table. Il faudra prévoir un espace suffisant, non seulement pour la zone de travail elle-même, mais aussi pour entreposer la soixantaine de sachets plastique renfermant les différents éléments à assembler. Tout en comptant au bas mot une vingtaine d’heures au total pour venir à bout de la construction. Pour notre part, nous y avons passé près de 26 heures, il est vrai sans se presser, en savourant le plaisir d’assembler ces milliers de petites briques.

Alors tout commence évidemment par le déballage des cartons. A l’intérieur de la très grosse boîte, on en trouvera 5 autres, d’un blanc immaculé, très classes, frappées du sceau du Star Destroyer, et renfermant les différentes pièces. L’une est entièrement attribuée au livret d’instructions – que dis-je, la bible! –, un pavé de 444 pages, 27 x 42 cm (plus de 3kg sur la balance!), comprenant des explications sur le vaisseau lui-même, l’histoire de sa conception pour la saga, mais aussi pour ce set bien précis, avec des interviews du directeur artistique de Lego et du concepteur de la maquette (textes en anglais uniquement); et bien entendu, les 1015 étapes nécessaires pour parvenir au but ultime.

On débute la construction par la structure chargée de supporter le vaisseau lui-même, avant de passer au châssis de ce dernier. On est d’abord un peu surpris de retrouver ici des éléments multicolores de la collection Lego Technics, assez éloignés de ceux estampillés «Star Wars». Les fans de l’univers de George Lucas risquent donc d’être un peu déçus de ne pas s’y retrouver durant les premières heures de la construction. Mais on comprend assez vite l’intérêt des pièces de différentes couleurs: faciliter leur identification, que ce soit au moment de piocher dans les différents sachets ou pour placer des repères sur le livret d’instruction.

Un luxe de détails impressionnant

Après en avoir terminé avec cette ossature, sur laquelle viendront se clipser les différents éléments du vaisseau, on entre enfin dans le vif du sujet en commençant à monter les flans étroits de l’appareil, ceux que l’on distingue entre la partie inférieure et supérieure de la coque. On retrouve alors des pièces directement tirées de la gamme «Star Wars» et on commence à prendre la mesure du soin apporté aux différents détails, entre tourelles de canons pivotantes, grilles de ventilation, petites parties inclinables et autres ornements. Vient ensuite le montage de la coque.

Avec ses longues plaques uniformes et majoritairement unicolores à assembler, ce n’est pas le moment le plus passionnant de la construction. Mais les concepteurs ont néanmoins su y apporter de judicieux motifs en reliefs et autres surépaisseurs pour briser leur aspect monotone. Attention, les plaques nécessitent de faire preuve d’une certaine fermeté lors de leur assemblage les unes avec les autres. Il ne faut pas hésiter à les presser fortement entre ses doigts pour que le moindre tenon soit parfaitement emboité, sous peine de se retrouver avec une coque voilée ou de voir les différentes plaques se décrocher progressivement les unes des autres.

L’arrière du vaisseau, par contre, est déjà beaucoup plus amusant à construire. Avec ses deux parties biseautées abritant les réacteurs (3 gros moteurs principaux et 4 auxiliaires), c’est un petit chef d’œuvre de minutie, bourré de détails réjouissants et de petites pièces souvent détournées de leur utilisation principale. Viens ensuite la construction du poste de commandement, là aussi, avec une foule de détails variés, lui procurant une finition et un relief vraiment admirable. C’est aussi dans cette partie que se révèlent les techniques de montage les plus astucieuses du set. Et on en profite pour saluer les trésors d’ingéniosité déployés par les concepteurs tout au long de la construction.

A de rares moments, il faut néanmoins un peu écarquiller les yeux pour comprendre les finesses des différents schémas de la notice explicative, mais en règle générale, les instructions sont parfaitement claires. Notons aussi le savoir-faire Lego: pas une seule pièce n’était manquante à notre exemplaire. On s’est même retrouvé avec un lot d’une bonne cinquantaine en rab.

Une maquette plutôt qu’un jouet

Au fur et à mesure que les différentes parties viennent se greffer sur la structure principale, le poids du vaisseau (6,7 kg au final) commence à se faire sentir. Astucieusement, les concepteurs ont prévu une partie du châssis (marqué par des pièces rouges) servant de poignée pour le transporter. Un moyen efficace, tout à fait apte – malgré sa finesse – à supporter la lourde charge de briques, et surtout parfaitement équilibré, du moins durant la majeure partie de la construction. Ce n’est qu’à la fin, au moment de rajouter les tous derniers éléments, que le centre de gravité se retrouve soudainement déplacé vers l’arrière du Destroyer, nous obligeant alors à assurer son transport en soutenant le cul du vaisseau d’une main. Mais l’ensemble est bien pensé puisqu’une fois la construction terminée, il suffit de simplement déclipser les deux derniers modules pour accéder à la poignée.

Attention: avec ce set, nous ne sommes clairement pas dans la configuration d’un jouet. Difficile à manipuler, fragile, creux à l’intérieur, l’objet tient plus de la maquette d’exposition et ne se transporte qu’avec un luxe de précaution extrême.

On regrette juste que les concepteurs n’aient pas prévu d’établir un petit décor «jouable» dans ce grand vide interne (contrairement à l’œuvre d’un fan, lire l'encadré). Un mini poste de commandement ou de pilotage, par exemple, où l’on aurait pu placer les deux figurines inédites incluses dans la boîte, un officier impérial et un membre d’équipage. Le gigantesque Millenium Falcon en était pourtant, lui, doté. La déception est d’ailleurs d’autant plus grande qu’en dehors du vaisseau amiral lui-même, ce set ne propose que peu d’extras à se mettre sous la dent: les 2 maigres figurines que l’on vient d’évoquer (il est vrai, assez soignées), ainsi que deux mini vaisseaux à accrocher au Destroyer: le Tie Fighter de Dark Vador et le Tantive IV, le vaisseau rebelle évoqué en début d’article. Pour le prix, c’est un peu léger et une figurine du seigneur Sith – pour le moins – fait ici cruellement défaut.

Mais à l’arrivée, il faut reconnaître que l’Imperial Star Destroyer est une sacrée belle pièce de collection, aussi imposante qu’impressionnante. On tient même peut-être là le cadeau de Noël idéal au moment de la sortie cinéma de l’ultime opus de la saga, «Star Wars – L’Ascension de Skywalker» (prévu le 18 décembre prochain), puisqu’au vu de la dernière bande-annonce, le vaisseau semble tenir un rôle crucial…



Christophe Pinol