Festi'neuch ouvre ses portes jeudi avec Orelsan en tête d'affiche de la soirée. Le festival open air, l'un des quatre plus importants de Suisse romande, se tiendra jusqu'à dimanche avec plus de 40'000 festivaliers attendus.

Proposant une soixantaine de concerts sur trois scènes installées au bord du lac de Neuchâtel sur une surface de 16'000 m2, le festival se veut éclectique. Selon les organisateurs, cela permet de casser les frontières entre «populaire» et «alternatif» ainsi qu'entre différentes générations et d'être un «savant mélange» entre nouveaux venus encensés par la critique et monstres sacrés.

Pour cette 18e édition, Festi'neuch propose Orelsan, artiste masculin français de l'année comme tête d'affiche de jeudi. Le même soir, les spectateurs pourront entendre la chanteuse pop britannique Lily Allen qui amorce un retour sur scène avec un nouvel album.

Vendredi, le chanteur français Julien Clerc qui célèbre 50 ans de carrière, et Supertramp's Roger Hodgson, soit l'ancien cofondateur et chanteur de l'illustre groupe de rock des années 70, feront vibrer le bord du lac. Samedi, le groupe de hip-hop français Bigflo & Oli ainsi que le Belge Arno seront les têtes d'affiche. La soirée affiche complet.

Dimanche, le festival fermera ses portes aux sons du groupe britannique Morcheeba, de Catherine Ringier - la moitié des Rita Mitsouko - et du groupe antillais la Compagnie créole. (ats/nxp)