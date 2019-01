Le 3 juillet prochain, Spider-Man sera de retour sur les écrans. Dans cette nouvelle aventure baptisée «Far From Home», le Tisseur va pas mal voyager. La première bande-annonce mise en ligne par les studios Marvel dévoile au moins deux destinations européennes: Londres et Venise.

Ces premières images nous montre également Jake Gyllenhaal dans le rôle de Magneto. Et la première rencontre entre Peter Parker (Tom Holland) et Nick Fury (Samuel L. Jackson). Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton, J.B. Smoove, Numan Acar et Cobie Smulders complètent le casting de ce film réalisé par Jon Watts. (Le Matin)