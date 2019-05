Petit panorama des technologies les plus utilisées dans les salles de cinéma pour favoriser au maximum l’immersion du spectateur. IMAX: Il s’agit d’un système de projection capable d’afficher des images d’une définition beaucoup plus élevée que les systèmes traditionnels et donc de les projeter sur un très grand écran, d’un format plus carré, souvent bombé, et qui est censé offrir une meilleur immersion. La technologie 3D qui l’accompagne – dites passive – est elle aussi différente des salles classiques et procure de meilleurs effets. Cinema LED: Oubliez le traditionnel écran blanc. Ici, la toile est remplacée par des millions de petites ampoules LED réparties sur un écran de 10m de large par 5m de haut permettant de s’affranchir totalement du système de projection habituel. Les noirs à l’écran sont ainsi plus profonds et l’obscurité de la salle elle-même n’est ainsi plus troublée par le faisceau lumineux du projecteur qui la traversait jusqu’ici. 4DX: Voilà ce qui se rapproche le plus d’un cinéma version montagnes-russes. Non seulement les sièges sont montés sur des vérins hydrauliques pour réagir à l’action qui se déroule à l’écran mais à cela, il faut ajouter des accessoires sensoriels, tels que projections de gouttelettes d’eau sur le visage du spectateur, diffusions d’odeurs, de fumée et d’éclairs, afin de pousser le degré d’immersion au maximum. Screen X: Ici, le film ne se contente plus d’être projeté sur l’écran face aux spectateurs, mais se propage également sur les murs latéraux de la salle. Grâce à des projecteurs placés de part et d’autre de l’écran principal, les scènes les plus spectaculaires d’un film sont ainsi étendues afin de plonger les spectateurs dans un univers à 270°. Dolby Atmos: Au-delà du son Surround qui proposait jusqu’ici de construire un espace sonore avec des effets placés à l’arrière du spectateur et latéralement, le Dolby Atmos en ajoute d’autres répartis de manière encore plus précise à travers des dizaines de canaux supplémentaires situés au plafond de la salle.

Les chiffres 2018 du cinéma en Suisse sont éloquents: 13% de spectateurs en moins par rapport à l’an passé. Avec à peine plus de 12 millions d’entrées, l’année cinématographique 2018 est celle qui a enregistré le moins de spectateurs depuis 1995, date à laquelle ProCinéma a commencé à établir ses statistiques pour l’ensemble de la Suisse. Et le sentiment est quasi général dans le reste de l’Europe: -14% en Allemagne, -12% en Autriche, -7% en Italie, -4% en France… Seuls le Danemark et le Royaume-Uni enregistrent un léger regain avec 4% de mieux.

Bien sûr, les exploitants pointent tous du doigt le manque de blockbusters en 2018. «Le seul véritable succès au box-office, «Bohemian Rhapsody», a enregistré 375'000 entrées en 2018, et 100'000 supplémentaires début 2019», nous explique Mireille Frick, directrice marketing de Pathé, premier exploitant de Suisse. La coupe du monde de football, ainsi qu’un été exceptionnel, auraient également tenu les spectateurs éloignés des salles. Mais les chiffres sont là: en dix ans, la Suisse a peu à peu perdu plus de 3,5 millions de spectateurs. Difficile d’accuser la météo et le manque de films fédérateurs dans ces conditions. Même le succès déjà foudroyant d’«Avengers Endgame» et celui – plus que probable – du prochain «Star Wars» auront de la peine à combler cette baisse de fréquentation.

Alors comment enrayer cette érosion? Pour Pathé, «le cinéma doit redevenir une expérience unique. C’est pour cela que nous investissons dans les nouvelles technologies, continue Mireille Frick, comme l’IMAX, le 4DX ou le Dolby Atmos (ndlr: voir lexique ci-contre). Toutes ces expériences ne peuvent être reproduites chez soi devant son écran». Même son de cloche du côté d’Edouard Stöckli, patron de la chaîne Arena: «Le cinéma n’est pas encore mort et nous faisons tout notre possible pour le rendre attractif. On a été les premiers à installer le 4DX en Suisse, le cinéma LED, le Screen X… Je ne demande qu’à apporter d’autres innovations dans mes salles mais je suis limité: je ne peux pas aller plus vite que les inventeurs!».

Regarder un film au plumard

Et les exploitants, du coup, d’essayer tout ce qu’il leur passe par la tête en espérant mettre le doigt sur le dispositif qui redonnera envie au public de se déplacer en masse. Le nouveau concept de la chaîne Pathé, «BED», sera-t-il à la hauteur? Aujourd’hui, jeudi 9 mai, le groupe inaugure en effet son nouveau multiplexe de la zone commerciale de Spreitenbach, en Argovie, comprenant notamment la première salle en Suisse équipée de lits au lieu des traditionnels fauteuils. Pas d’innovation technologique renversante, ici, juste de quoi réaliser le rêve de certains: regarder un film allongé, de la manière la plus décontractée possible, et accessoirement en bonne compagnie puisque onze lits à deux places équipent cette salle VIP. Prix du caprice? CHF 49.- par personne (snack et boissons sans alcool à volonté compris). «Une expérience différente, commente Mireille Frick: comme à la maison, mais en mieux!».

Les lits sont bien entendus inclinés pour permettre de regarder le film sans torticolis et l’expérience est accompagné d’une table de nuit, d’une veilleuse et d’une prise USB. Probablement pour pouvoir rester actif sur les différents réseaux sociaux durant toute la projection. «Comme à la maison», effectivement… Mais du coup, est-ce encore du cinéma? A noter que couvertures et draps housse seront changés après chaque projection et que la direction se réserve le droit de faire sortir les personnes qui pourraient avoir un comportement inapproprié…

On l’a vu depuis quelques années, les salles changent également d’orientation. On peut désormais assister à des retransmissions d’opéras, de concerts, de ballets, de pièces de théâtre, de one man/woman show ou d’événements sportifs… Et même, aujourd’hui, de séries télé! Oui, l’ennemi juré du cinéma, depuis son arrivée dans les salons dans les années 30, s’invite maintenant sur grand écran. Pathé, encore lui, proposera ainsi dans la nuit du 19 au 20 mai, uniquement à Genève, la retransmission de l’ultime épisode de «Game of Thrones», au même moment qu’aux Etats-Unis, à 3h du matin. Pour le coup, la projection est gratuite mais nécessite de s’inscrire ici. «Pour une série de cette qualité, il nous semblait intéressant d’offrir à nos spectateurs le feu d’artifice final sur grand écran, poursuit Mireille Frick. L’intérêt pour nous est précisément de montrer que le ressenti sera toujours mieux sur grand écran en compagnie des fans d’une série qui vibrent ensemble que seul chez soi». L’exercice fait bien entendu partie d’une stratégie visant à amener en salles des personnes qui n’ont pas l’habitude d’y mettre les pieds, en espérant qu’ils y prennent goût.

Netflix le fossoyeur

Question télévision, impossible d’éviter le sujet Netflix. Avec ses 140 millions de compte actifs dans 190 pays et sa production de contenu en masse (télé, docus et films), la firme de Reed Hastings est régulièrement accusée d’être le fossoyeur du cinéma. Et la jungle du streaming va encore se densifier cette année avec l’arrivée de deux autres plateformes très attendues, celles de Disney et d’Apple. «Il est clair que Netflix nous vole du public et grignote la part de gâteau que représente le temps imparti aux loisirs, poursuit Edouard Stöckli. Mais il n’est pas le seul: en Suisse, les gens ont de l’argent et peuvent se permettre d’aller en weekend à Barcelone, à Venise… Tout ça contribue aussi à la baisse de fréquentation». Pourtant, dans ce marasme, certains exploitants parviennent néanmoins à tirer leur épingle du jeu.

A Genève, les cinémas Ciné 17 et Cinérama Empire, deux salles à écran unique exploitées par la société proCitel, sont parmi les rares à ne pas être frappées par la crise et comptent d’ailleurs parmi les plus rentables du pays. «Le Ciné 17 a vu ses entrées grimper de 20% en 2018, l’Empire de 35%», se réjouit Didier Zuchat, leur administrateur. Un personnage audacieux qui s’est même risqué à pactiser avec ce diable de Netflix en programmant «Roma», d’Alfonso Cuaron (3 Oscars et Lion d’Or à la dernière Mostra de Venise), au Cinérama Empire. D’abord avec 3 semaines d’exclusivité avant son passage sur Netflix, puis en même temps que la plateforme de streaming. Total? «C’est le record absolu de la salle depuis son inauguration en 2015, nous explique-t-il! Netflix ne m’autorise pas à donner de chiffre mais on a fait mieux que James Bond, Spielberg ou même «Star Wars – Les derniers Jedis», ce dernier ayant pourtant placé la barre très très haute».

Pour tous les goûts

De quoi donner des ailes à la société qui a aujourd’hui six nouvelles salles en construction, toujours au centre de Genève, en lieu et place des 3 anciennes salles Pathé de Confédération Centre. Ouverture prévue: novembre 2020 avec du Dolby Atmos, de la 3D… «Mais pas de 4DX ou d’IMAX, continue Didier Zuchuat. Je ne crois pas à ce système d’attraction foraine, du moins pas au centre-ville. Pour moi, attirer le spectateurs, c’est avant tout une question de positionnement: savoir programmer le bon film, au bon moment et au bon endroit». Soit un raisonnement à l’opposé de celui de ses concurrents des grandes chaînes qui renchérissent dans le spectaculaire. «Chacun son créneau, confirme Edouard Stöckli. Pathé privilégie le confort et crée des salles équipées de lits. Moi, avec l’Arena, je crois plutôt au pouvoir de l’image et j’apporte le Screen X. Mais après tout, nous sommes une famille. Quand ça va mal, on souffre tous ensemble et on est heureux quand le public se déplace, comme ces jours-ci avec «Avengers: Endgame». (Le Matin)