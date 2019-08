«J'ai envie que les gens ouvrent les portes qui grincent», s'émerveille Marc Aymon. Après un road trip aux Etats-Unis à découvrir les vieux bluesmen et la redécouverte du patrimoine suisse avec son projet «Ô bel été», que nous réserve cette fois le chanteur valaisan?

Nous le rencontrons dans un vieux café lausannois. Sur la table, posé à côté de lui, un ouvrage est soigneusement emballé dans un film en mousse.«J'ai toujours eu un intérêt pour la mémoire, j'aime chanter les mots des autres, raconter des histoires, aller là où on ne m'attend pas et où je ne m'attends pas où aller», décrit-il en déballant un «trésor», comme il dit. C'est un petit recueil de chants pour la jeunesse, édité à Genève en 1894. L'objet lui a été confié par une institutrice et fera probablement partie de la nouvelle expérience que Marc Aymon lance le 31 août.

Se pencher sur son patrimoine

Celle-ci s'appelle «Glaneurs». Vous êtes invités à confier votre patrimoine musical matériel et immatériel des 150 dernières années jusqu'en 1970 (tels que carnets de chants, partitions, audios et vidéos de vos souvenirs de moments musicaux). Ce matériel sera ensuite redécouvert et réinterprété de manière folk et moderne.

L'idée est une continuation somme toute logique à «Ô bel été». Elle est d'ailleurs née de l'accueil du public.«Souvent, après les concerts, des gens venaient me dire qu'ils voulaient fouiller leur grenier, raconte le Valaisan (37 ans). Ils se souvenaient avoir des aïeux qui avaient écrit des choses incroyables mais qu'ils n'ont jamais été reconnus.» Évidemment, ça a titillé Marc Aymon. «Un musicien écrit des chansons originales. Mais c'est intéressant pour lui de se pencher sur son patrimoine et de découvrir d'autres choses», explique-t-il.

Le chanteur trouve excitant de ne pas du tout savoir ce qui se passera. L'appel sera-t-il entendu? Le matériel récolté sera-t-il intéressant? Celui-ci pourra être déposé du 31 août au 21 septembre de deux manières: numériquement sur le site notrehistoire.ch ou en main propre au Centre culturel Les Arsenaux à Sion et dans toutes les librairies Payot de Suisse romande.

«Une sorte de happening»

La suite n'est pas moins excitante. Marc Aymon sélectionnera cent heures puis réinterprétera avec d'autres camarades musiciens ce qui a été restitué. Filmé par plusieurs caméras, le processus sera visible et audible en direct du 5 au 20 décembre sur un écran géant aux Archives de l'Etat du Valais et au tout nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. «Les gens nous verront glaner leurs trésors et raviver cette mémoire pour créer un potentiel patrimoine de demain à partir d'un patrimoine du passé. C'est une sorte de happening!», se réjouit Marc Aymon.

Si vous aimeriez faire découvrir les écrits de grand-papa, si de vieilles partitions croulent chez vous sous la poussière ou s'il vous fallait une excuse pour enfin pousser la porte de ce grenier plein de toiles d'araignées, c'est le moment d'être un glaneur!

Infos: www.glaneurs.ch