Dans le registre reboot qu'on redoute terriblement, voici «Magnum». La chaîne CBS a dévoilé la première bande-annonce des nouvelles aventures du sympathique détective privé, à Hawaii.

Série culte des années 1980, «Magnum» était principalement porté par Tom Selleck et John Hillerman. Dans cette nouvelle version, c'est Jay Hernandez qui incarne le séducteur de ces dames. Higgins est joué... par une femme, Perdita Weeks. Oooooh l'idée géniale que voilà...

De l'esprit caustique de la série originale, il ne reste pas grand chose. Des musculeux acteurs prêtent leurs traits à Terry et Rick. Et Magnum conduit une Ferrari rouge mais qui finit assez vite trouée par de gros tirs de mitraillette, mode «Fast and Furious». Normal, ce sont les producteurs de cette série de films qui financent ce reboot.

Le thème fameux composé par Mike Post se fait entendre, lui, dans les dernières secondes des presque 4 minutes qui composent ce trailer visiblement chargé de nous convaincre du bien-fondé de ce reboot. Dans une version modernisée, évidemment. Oooooh l'idée géniale que voilà (bis)...

Peter Lenkov et Eric Guggenheim («Hawaii Five-0») scénarisent cette nouvelle série. (Le Matin)