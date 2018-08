Cela fait plus de 40 ans, 41 pour être précis, que Grzegorz Rosinski donne vie sous ses pinceaux et crayons à «Thorgal». Cette série parmi les plus connues de la BD, se vend à 400'000 exemplaires par an. 15 millions d'albums se sont écoulés depuis son lancement.

Un succès de plus au palmarès du scénariste Jean Van Hamme, auteur également de «XIII» et «Largo Winch». Mais «Thorgal» a également séduit le public grâce au graphisme du dessinateur polonais, extrêmement expressif et reconnaissable entre mille. Van Hamme, comme il l'a également fait avec «XIII», a quitté le drakar en 2007. Rosinski, installé en Valais depuis des années, avait alors décidé de continuer l'aventure, cette fois sur des scénarios écrits par Yves Sente. La série allait ensuite se ramifier , ajoutant trois autres sagas à l'histoire centrale.

Ne pas mourir sur sa planche à dessin

Mais, alors que la couverture du 36e tome de Thorgal, intitulé «Aniel» a été dévoilée mardi à Bruxelles, Rosinski a annoncé sa décision: c'est là le dernier album de la série qu'il dessinera. Il s'en est expliqué au «Point Pop»: «J'ai été très malade récemment, et dans ces cas-là, on a toujours le temps de réfléchir à sa vie et à sa carrière. C'était une décision difficile à prendre, mais je ne voulais pas me lancer dans un grand projet que je ne pourrais être sûr de terminer. Tellement d'amis sont morts sur leur planche à dessin, sans finir leur album. Cela fait plus de 40 ans que je dessine Thorgal, et j'ai dépassé les 77 ans, ce qui est la limite impartie de lecture de bande dessinée selon le journal «Tintin» (où Thorgal a fait ses débuts)!»

Fusion de trois séries

Ce 36e tome de Thorgal marque également un tournant important dans la saga, puisqu'il fusionne avec deux autres cycles, «Kriss de Valnor» et «Louve», les trois histoires se rejoignant (ce qui devrait donc également marquer la fin de ces deux autres séries). Mais Thorgal lui-même survivra. Yann, qui a déjà écrit le scénario de ce 36e tome et qui travaillait sur deux autres des cycles, sera chargé d'écrire de nouvelles aventures au Viking venu des étoiles. Et Rosinski a choisi comme dessinateur pour lui succéder Fred Vignaux, nouvel arrivé, qui a signé le dernier album de Kriss de Valnor. «Lorsque je regarde son trait, j'y sens une nervosité, un bouillonnement très proche de moi, détaille Rosinski. Il a un sens fantastique de l'espace, des cadrages, de la nature, de l'atmosphère. Il est différent des autres dessinateurs: avec lui, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne peut spéculer sur la page suivante. Et il sera aussi le garant de l'esprit de la série tel que je le conçois : une saga familiale et éthique.»

Il n'en a pas fini avec Thorgal

Si Rosinski abandonne la série, il n'en a peut-être pas fini avec son héros: « J'ai encore un peu envie de m'amuser avec Thorgal, même si je ne sais pas encore quelle forme cela prendra. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un ou plusieurs livres.» Ceci en attendant une série télévisée de Thogal, avec de vrais acteurs, sur laquelle travaillerait Florian Henckel von Donnersmarck, le réalisateur du film allemand La Vie des autres. Mais c'est encore loin d'être fait et Rosinski ne semble pas emballé outre mesure. «Je dois faire un aveu, cela ne m'intéresse guère. Je suis très attaché à mes êtres de papier : il n'y a pas de salaire, pas de casting, ils ne sont pas syndiqués et ne sont protégés par personne. J'ai la liberté de les supprimer quand ils jouent mal, de les chasser de ma scène», a-t-il expliqué au «Point Pop». (Le Matin)