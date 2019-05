Samuel Albert est le grand gagnant de «Top chef» saison 10. Mercredi soir sur M6, il a triomphé face à Guillaume Pape, en proposant un menu aux saveurs sucrées et salées. Et des ingrédients surprenants comme le miso.

Le jeune homme qui travaille actuellement à l'ambassade de Belgique au Japon a remporté cette édition avec 53,08% des votes issus du jury composé de 100 bénévoles de la Croix-Rouge Française, ainsi que ceux des quatre chefs de l'émission de M6, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Michel Sarran.

Très ami avec Guillaume, Samuel va lui reverser une partie des 53 080 euros qu'il a gagné hier soir. Une victoire d'autant plus méritoire que le jeune chef avait été éliminé en septième semaine, avant de revenir dans le concours grâce à une épreuve de réintégration.

«Top chef» devrait revenir sur M6 pour une onzième saison, en janvier 2020. On ne sait pas encore qui des quatre membres du jury y participera. Il se dit qu'Hélène Darroze et Michel Sarran ne rempileront pas. Et que Ghislaine Arabian et Cyril Lignac pourraient faire leur retour.

(Le Matin)