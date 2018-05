Courtelary (BE)

Des pièces sans valeur pécuniaire composent l’essentiel de son butin, avec ici le bouton d’un militaire et là le plomb d’un sac agricole. «Un diamant était peut-être serti sur cette bague», soupire Sarah. Son passe-temps de détectoriste semble incongru pour une gamine de 13 ans, mais la chasse au trésor est une passion dévorante pour cette écolière de Courtelary (BE).

Quand ses copines sortent leur trousse de maquillage, Sarah enfile sa tenue de camouflage pour sillonner les champs avec un détecteur en main, un casque sur les oreilles, une sacoche et une pelle sur l’épaule. «Jamais je n’aurais sa patience, mais la détection lui donne le goût de l’histoire et qui sait, elle trouvera peut-être une pièce qui finira dans un musée», commente sa maman, Sandra Chiha.

Autorisation officielle

Celui qui a initié Sarah, c’est son beau-père, Massimo Bech: «Le côté décourageant, c’est de creuser beaucoup pour quelques déchets.» Bronze, argent, or, fer, aluminium: son détecteur réagit à tout. Mais Sarah trouve des clous, des tubes et bien d’autres déchets: «Ce nettoyage qui évite des blessures au bétail est apprécié des paysans», rapporte Sarah. Par jour, ce sont deux kilos de métal qui vont à la déchetterie. Munie d’une autorisation officielle, Sarah explore les secteurs attribués par les services archéologiques bernois et fribourgeois. «Mon rêve, c’est de trouver de l’or», glisse-t-elle.

L’autre jour, l’écolière a assisté à une importante découverte qui fera prochainement l’objet d’une publication officielle, mais elle sait garder un secret. Quand elle trouve une pièce à double, comme un 2 ct. de 1937, Sarah peut la garder. Quand elle en trouve une de 2 francs, elle s’achète des sucreries. «On lui demande parfois de retrouver des clés perdues dans un jardin», fait remarquer sa maman.

Sa collection n’a qu’une valeur sentimentale, mais elle alimente aussi sa chaîne YouTube, Sarah détection, conçu pour prodiguer des conseils. Les vidéos, c’est elle qui les réalise, avec son beau-père. «Il faut encourager les détectoristes à reboucher les trous pour éviter qu’une vache ne s’y blesse», dit-elle, sachant que les fouilles s’effectuent à une profondeur de 30 centimètres.

Avec sa soeur

À l’école, elle a trouvé un relais avec un enseignant disposé à lui offrir une petite tribune à l’occasion. Ses camarades ne la raillent pas pour son passe-temps: «Personne ne trouve que je perds mon temps», en conclut Sarah.

Quand elle déploie son détecteur, sa petite sœur Yasmine n’est jamais loin: «Je sais qu’il faut tenir la pelle loin du détecteur, sinon ça sonne sans arrêt», dit-elle. Mais si la cadette partage la passion de Sarah, elle n’a pas la patience de la suivre sur le terrain, excepté autour de la maison: «J’ai trouvé une pièce dans le jardin!» jubile- t-elle, en ignorant que son butin y avait été placé exprès. (Le Matin)