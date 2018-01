Un reboot de« Chapeau melon et bottes de cuir» est en préparation. Une nouvelle série télévisée commandée par Warner est actuellement en pré-production. C'est le célèbre scénariste et acteur Shane Black («Predator», «L'arme fatale», «Kiss Kiss Bang Bang») qui travaille sur ce projet, comme l'a confirmé son collègue Fred Dekker à The Dark Side Magazine.

«Nous travaillons sur la version des années 1960 de la série, celle avec John Steed et Emma Peel, précise Dekker. L'action se situera toujours à cette même époque. Ca sera une sorte de croisement entre «Ipcress, danger immédiat» et «Doctor Who»».

On ne sait pas encore quelles chaînes diffuseront ce reboot ni à quelle date. Le casting n'est pas encore établi.

Diana Rigg et Patrick Macnee, dans la série originale. (Visual)

Série britannique mythique tournée de 1961 à 1977, «Chapeau melon et bottes de cuir» mettait en scènes les aventures de l'agent secret John Steed, joué par Patrick Macnee, et ses partenaires féminines. La plus célèbre restant la bondissante Emma Peel, incarnée par Diana Rigg.

Ralph Fiennes et Uma Thurman, dans la version ciné de «Chapeau melon et bottes de cuir» sortie en 1998. (Visual)

Une adaptation cinématographique signée Jeremiah Chechik avait vu le jour en 1998, avec Uma Thurman et Ralph Fiennes. Mais son échec sans appel au box office avait condamné les suites alors prévues. (Le Matin)