Qui a déjà lu la Déclaration des droits de l'homme? Au moins la moitié de ses 30 articles (car oui, il y en a 30)? Sans doute pas la majorité des gens. Et même pour ceux qui ont eu le petit livre une fois dans leurs mains, difficile de se souvenir de ce que tout individu devrait pouvoir bénéficier. Pourtant, le respect des droits de l'homme revient sans cesse sur la table.

Pour fêter les 70 ans de la Déclaration (adoptée le 10 décembre 1948 à Paris au Palais de Chaillot par les 58 États membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations) le Haut-Commissariat des Droits de l'homme a fait un choix innovant: faire revisiter les 30 articles en BD, celle-ci étant à ses yeux «un média universel capable d'aborder les sujets les plus durs avec humour et émotion».

Un héros humaniste

Pour porter cette campagne et en être l'image, c'est le personnage de Spirou qui été choisi. Car en 80 ans d'aventures, le groom a toujours fait preuve d'humanisme. Surtout celui dessiné par Emile Bravo et dont le deuxième tome vient de sortir: «L'espoir avant tout». Spirou et Fantasio y vivent les affres de la Seconde guerre mondiale. Un conflit terrifiant qui a abouti, pour que de telles horreurs ne se reproduisent pas, à la rédaction et l'adoption de cette Déclaration.

Mais 70 ans après, on est encore loin d'une application totale et universelle de ces droits. Les montées extrémistes, populistes et racistes feraient même plutôt reculer ces libertés. Grâce aux talents d'auteurs aussi variés Geluck, Savoia, Juillard ou Bertschy, les 30 articles sont illustrés de situations compréhensibles par tous, avec des histoires en une planche ou en un seul dessin.

Un signe de reconnaissance

Pour que chaque lecteur puisse affirmer son attachement aux Droits de l'homme, un signe de reconnaissance a été choisi: c'est un geste qu'Emile Bravo avait inventé il y a 10 ans au moment de la sortie de son «Journal d'un ingénu». Un salut que l'auteur ne voulait ni militaire, ni scout, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il devienne celui de la défense des droits de l'homme. Chacun est invité à poster sa photo avec le signe sous le hashtag #spirou4rights.

Les dessins de ce numéro spécial de« Spirou» qui sort le 10 octobre font également l'objet d'expositions itinérantes. La première a été inaugurée hier au Palais des Nations à Genève par, excusez du peu, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui s'est même fendue du salut de Spirou. Il était d'ailleurs amusant de voir de nombreux fonctionnaires des Nations Unies se promener avec un exemplaire du journal du groom sous le bras.

Un bon matériel pédagogique

Les panneaux de l'exposition peuvent être téléchargés et imprimés, notamment dans les écoles à plusieurs adresses (voir encadré). Joli outil pédagogique pour faire apprendre, connaître et, on l'espère, respecter les droits de l'homme. (Le Matin)