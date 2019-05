Après 12 saisons, «The Big Bang Theory» se termine avec un dernier épisode diffusé ce jeudi aux Etats-Unis. La série a réussi le pari de rendre la geek attitude tendance et les acteurs du show sont depuis devenus des stars.

Jim Parsons, qui jouait Sheldon Cooper, s’illustre ainsi de plus en plus au cinéma. Il est en ce moment à l’affiche du long-métrage consacré à Ted Bundy sur Netflix, «Extremely Wickied, Shockingly Evil and Vile». Il sera également au casting de «The Boys in the Band», annoncé pour 2020 sur le service de streaming. Par ailleurs, il s’est également bien placé de l’autre côté de la caméra puisqu’il est le narrateur et le producteur exécutif du spin-off de «The Big Bang Theory», «Young Sheldon».

Johnny Galecki, alias Leonard Hofstadter, le colocataire de Sheldon, a quant à lui intégré le casting du spin-off de la série «Roseanne, The Conners». Il n’y jouera que dans quelques épisodes, souhaitant sans aucun doute se consacrer à la naissance de son premier enfant. L’acteur et sa compagne, Alaina Meyer, ont en effet annoncé le 3 mai dernier qu’ils allaient prochainement devenir parents.

Du pain sur la planche

Kaley Cuoco, qui incarnait Penny, l’amoureuse de Leonard, va pour sa part avoir du pain sur la planche. Après avoir lancé sa propre société de production, elle va prêter sa voix à Harley Quinn dans la série animée qu’elle produira. Elle a également décroché les droits de «The Flight Attendant» auquel elle est en train de donner vie. Elle est aussi attachée à une émission sur YouTube, «The Great Travel Hack», un jeu opposant deux équipes qui doivent produire le moins d’émission de CO2 possible.

L’interprète de Raj Koothrappali, Kunal Nayyar, a tourné dans «Think Like a Dog», qui est en post-production et doit intégrer le tournage de «Trolls World Tour» prochainement.

Qu’en est-il de Mayim Bialik, qui incarnait la petite amie de Sheldon, Amy Farrah Fowler? Elle prête sa voix au personnage principal de «The Inspector Chronicles».

Melissa Rauch, l’inimitable Bernadette Restenkowski-Wolowitz, a elle tourné dans un film indépendant, «Ode to Joy», et sera dans le prochain Steven Soderbergh, «The Landromat». Elle a également intégré le casting de la série «Black Sunday».

Quant à Simon Helberg, qui jouait son mari, Howard Wollowitz, il va prendre un peu de temps pour lui pour réfléchir à la suite de sa carrière après avoir été nommé aux Golden Globes pour son rôle dans «Florence Foster Jenkins», sorti en 2016. (Le Matin)