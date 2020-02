«The Splash», l'une des peintures de piscine avec plongeoir les plus emblématiques de David Hockney, a été adjugée 23,1 millions de livres (29,20 millions de francs) chez Sotheby's à Londres mardi soir, soit le troisième prix le plus élevé pour une toile du peintre britannique aux enchères.

«The Splash», peinte en 1966, représente le moment juste après que le plongeur a pénétré l'eau de la piscine, et capture l'essence du mode de vie en Californie, où vit Hockney. «C'est non seulement une toile marquante dans l'oeuvre d'Hockney, mais aussi une icône du Pop Art qui définit une époque et a également fabriqué l'identité visuelle de LA (Los Angeles)», a commenté Emma Baker, responsable de la vente d'art contemporain de la maison d'enchères américaine.

L'acheteur, anonyme, doit verser près de 8 fois ce qu'avait payé le vendeur en 2006 (2,9 millions de livres). Le record pour une peinture d'Hockney aux enchères est détenu par «Portrait d'un artiste», adjugée 90 millions de dollars (87,81 millions de francs) en 2018 à New York. Ce fut alors un record pour un artiste vivant. (afp/nxp)