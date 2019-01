Les fans de l'agent Ethan Hunt vont être ravis: Tom Cruise a annoncé sur son compte Twitter la sortie non pas d'un, mais de deux films «Mission Impossible»! Ces nouveaux épisodes sortiront à l'été 2021 et 2022.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) 15 janvier 2019

Selon Variety, «Mission Impossible» VII et VIII seront tournés à la suite. Et, surprise, ils seront écrits et mis en scènes par Christopher McQuarrie, déjà réalisateur des deux derniers films. Le cinéaste a confirmé son retour aux manettes.

Rien de très étonnant puisque le dernier long-métrage sorti l'été dernier, «Mission Impossible: Fallout», est devenu le plus grand succès de la série, avec un box office mondial de 790 millions de dollars.

(Le Matin)