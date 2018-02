À VOIR Tonya Kinzinger sera au Théâtre de Terre-Sainte, à Coppet, les 14, 15 et 16 février avec la comédie «Veuve à tout prix» de Franck Kenny. Elle y incarne une ex-star de la chanson, dont le mari, financier, perd soudain toute sa fortune. Et s’il se faisait passer pour mort pour toucher l’assurance-vie? Infos et réservations sur: www.varietes.ch

Avant de se dévoiler en tant que comédienne sur les planches du Théâtre de Terre-Sainte, à Coppet (VD), l’ex-candidate de «Danse avec les stars» a ouvert son cœur pour «Le Matin».

Tonya Kinzinger, qui êtes-vous?

Une mère, une épouse, une actrice, une danseuse, une comédienne… Bref, une femme moderne qui essaie de faire tout à la fois, du mieux qu’elle peut.

Votre premier souvenir?

Je devais avoir 3 ans. Je me souviens que j’allais à des soirées dansantes avec mes grands-parents et ma mère. J’en ai un souvenir très fort car j’étais la seule enfant à bouger au milieu des jambes des adultes.

Étiez-vous une enfant sage?

Oui, j’étais attentive à ce que me disaient les grands, et je ne voulais pas faire de la peine.

De quoi aviez-vous peur?

Des poupées! Tous les parents en offrent à leurs filles, mais moi je les cachais au fond de mon placard tous les soirs avant de me coucher par peur qu’elles bougent durant la nuit.

Dans l'enfance, quel fut votre plus grand choc?

Le divorce de mes parents à 3 ans. J’ai pris l’avion seule avec maman et je ne comprenais pas pourquoi elle n’arrêtait pas de pleurer. Elle m’a expliqué que mon papa ne l’aimait plus et la première question que je lui ai posée est: «Est-ce qu’un jour tu ne m’aimeras plus moi non plus?» Elle m’a répondu: «Jamais de la vie!»

Votre mère vous disait-elle «Je t'aime»?

Oui, constamment.

Comment avez-vous gagné votre premier argent?

À 14 ans, le photographe d’un magazine américain de danse a demandé à mes parents si je pouvais poser pour leur catalogue de tenues de danse.

Votre premier amour?

À 14 ans aussi. J’étais amoureuse d’un danseur à l’école. Il s’appelait Pablo. Il était d’origine cubaine. Pendant 2 ans, j’ai même fait un album de nos photos ensemble. Un jour, il m’a dit qu’il voulait bien être mon mari plus tard, mais que cela restera platonique car il aimait les garçons!

Enfant, que vouliez-vous devenir?

Danseuse. Cela a toujours été mon rêve. Sinon, j’aurais bien aimé étudier l’informatique. C’était l’époque des premiers cours sur les ordinateurs aux États-Unis.

Pour vous, c'est quoi, le vrai bonheur?

Le vrai bonheur, c’est le jour où l’on n’a plus besoin de se poser cette question. J’aime vivre dans le présent en étant entourée des gens que j’aime.

Votre plus belle qualité?

Je pense être généreuse de mon temps, de mon énergie… Si j’aime, je donne tout!

Votre plus grand regret?

Jeune, je n’avais pas vraiment le désir d’être mère. J’ai découvert l’instinct maternel à 27 ans, mais il m’a fallu 5 ans avant de tomber enceinte.

Avez-vous déjà volé?

Jamais.

Avez-vous déjà tué?

Jamais non plus. Même avec des araignées ou des insectes, j’essaie de les faire sortir de la maison au lieu de les écraser.

Si vous aviez le permis de tuer quelqu’un, qui serait-ce?

Il n’y a qu’une seule chose qui me pousserait à tuer: pour défendre mes proches.

Déjà menti à la personne qui partage votre vie?

Pour des broutilles sûrement, mais, sinon, je n’aime pas le mensonge.

Avec qui aimeriez-vous passer une agréable soirée?

Robert De Niro est un comédien qui m’a toujours fascinée, et j’adorerais discuter avec lui de ses choix d’acteur.

Qui trouvez-vous sexy?

Hugh Jackman. Bien sûr, il est beau, mais il est aussi surprenant. Cet homme peut chanter, danser, jouer la comédie et incarner aussi bien un gentil qu’un méchant.

Pour qui était votre dernier baiser?

Eric Collado, mon mari dans la pièce. Nous venons de démarrer la tournée au Luxembourg puis nous avons plusieurs dates en France avant notre venue à Coppet. J’embrasse donc Eric tous les soirs devant une foule de spectateurs.

Vos dernières larmes?

J’ai vu à la télé «Si je reste» avec Chloë Grace Moretz. Elle joue une jeune femme qui tombe dans le coma à la suite d’un accident et qui vit entre deux mondes.

Croyez-vous en Dieu?

Oui, sous une forme ou une autre. Je crois en un esprit supérieur.

Avez-vous déjà frôlé la mort?

Oui, j’ai eu un gros accident à mes débuts de mannequin à Paris. Je devais partir à Lille pour un boulot et ma maquilleuse voulait venir avec moi en voiture. Mais j’avais prévu de faire le trajet en train. Mon réveil n’a pas sonné, j’ai raté mon train et j’ai quand même dû partir en voiture sur l’autoroute du Nord. J’ai fait de l’aquaplaning. Un autre véhicule a fracassé la porte passager. Toutes les vitres ont éclaté, mais je suis sortie indemne. Ma copine maquilleuse aurait été tuée sur le coup si elle était venue avec moi. Je me suis dit que cela n’était pas mon heure.

De quoi souffrez-vous?

Des pieds, comme tous les danseurs et les filles qui ont passé des années avec des talons. J’ai aussi des douleurs dans le bas du dos.

Pensez-vous gagner assez par rapport au travail fourni?

Oui, je n’ai pas le droit de me plaindre car je fais un métier qui est avant tout une passion.

Le livre, le CD ou le DVD à emporter sur une île déserte?

Je choisirais surtout de la musique rock, celle de mon enfance. Je peux écouter des albums d’AC/DC et de Led Zeppelin en boucle.

Votre péché mignon?

Le chocolat noir.

Qui sont vos vrais amis?

J’ai quelques rares très bons amis entre l’Europe et les États-Unis. Je garde aussi des amis de mes anciens tournages comme Grégori Baquet, Frédéric Dumont avec lesquels j’ai débuté dans la série «Extrême limite» il y a plus de 20 ans. Je pourrais avoir beaucoup plus d’amis dans mon métier, mais nous sommes souvent séparés par les tournages ou les projets.

Que souhaitez-vous à vos pires ennemis?

Je pense ne pas avoir d’ennemis. Je n’ai jamais éprouvé de haine. Il y a certainement des gens qui ne m’apprécient pas, mais je ne veux de mal à personne.

Qui aimeriez-vous voir répondre à ce questionnaire?

Pascal Sellem et Eric Collado, mes partenaires dans «Veuve à tout prix». Mon personnage doit rester très sérieux pendant la pièce mais eux deux sont superdrôles. Je serais curieuse de connaître leurs réponses à vos questions. (Le Matin)