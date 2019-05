Inventé en 1971 et redevenu en 2017 le jeu de société le plus vendu (en tous cas aux Etats-Unis), l'Uno est sans conteste un divertissement populaire, à la grande satisfaction de son éditeur Mattel. En conséquence, lorsque les promoteurs du jeu éclaircissent une règle qui avait jusqu'ici laissé prise à l'interprétation, cela fait du bruit. Le partage de plusieurs dizaine milliers de twittos en est la preuve. On n'est pas plus précis parce que ça grimpe à une vitesse affolante, voir le compteur ci-dessous.

Et que dit le tweet sibyllin repéré par bfmtv.com: «Si quelqu'un pose une carte +4, vous devez piocher 4 cartes puis passer votre tour. Vous ne pouvez pas poser une carte +2 pour contraindre le joueur suivant à en piocher 6. On sait que vous avez essayé.»

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h