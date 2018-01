Un nettoyeur de vitres est devenu le héros de la petite ville anglaise de Hull lorsqu'il a décidé de sauver la dernière création de Banksy. C'est en effet sur un pont désaffecté et levé de cette cité industrielle que le célèbre artiste de rue a réalisé un graffiti. Celui-ci représente un enfant déguisé brandissant une épée sur laquelle est accroché un crayon de papier. A côté est écrit «Dessinez le pont levé!».

Banksy, dont l'anonymat est toujours préservé, a authentifié sa création sur son compte Instagram. Comme d'habitude, il n'a pas fait de commentaire.

Acte de vandales

Mais moins de deux jours après la découverte par les habitants de ce graffiti, des vandales se sont amusés à le recouvrir de peinture blanche. Provoquant en même temps des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux.

