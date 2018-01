Le politicien belge Bart De Wever est un grand fan de «Star Wars».

Connu pour son sens de la formule et son humour décalé, il a trouvé une manière très originale de souhaiter une bonne année à ses amis.

Sur Facebook, De Wever a publié une vidéo poilante où il fait semblant de soulever... le couvercle des w.c. grâce à la Force, le tout sur le thème musical de Luke Skywalker.

«Désolé, mais j’ai grandi avec ça et je ne m’en débarrasserai jamais. Plus que jamais en 2018 : que la force soit avec vous!», a commenté l'actuel bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA.

Sa vidéo fait un carton sur les réseaux sociaux.

(Le Matin)