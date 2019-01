Les grandes émissions hommages à l'armée française signées Michel Drucker, c'est fini. Ainsi, «Noël avec nos soldats», diffusée le 25 décembre dernier sur France 2, était l'ultime flagornerie militaire télévisuelle du service public. En raison de sa faible audience? Non. Plus simplement, parce que le financement de l'émission qui devait se partager entre la société de production STH255, les industriels du milieu de la Défense et France Télévisions ne s'est pas déroulé comme prévu.

Comprenez par-là que les grands industriels du secteur tels Airbus, Dassault Aviation, MBDA, Nexter, Naval Group ainsi que les trois groupements professionnels (GIFAS, GICAT et GICAN), ont finalement refusé de mettre la main à la poche. Malgré les très nombreuses sollicitations et les promesses des producteurs, tous se sont détournés du show animé par Drucker. Pas un sou n'a été versé par ces entreprises qui ont jugé l'émission «obsolète».