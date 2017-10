Une couverture originale d'un album d'Astérix, «Le Tour de Gaule», a atteint vendredi à Drouot le prix record de 1,4 million d'euros (1'449'000 euros frais compris) lors d'une vente aux enchères à Paris, a annoncé l'hôtel des ventes.

La gouache originale d'Uderzo pour l'album du Tour de Gaule d'Asterix estimée à 180K€ chez Drouot pic.twitter.com/rOw6BO4e29 — alexandre VARGA (@varga_alexandre) 11 octobre 2017

Cette illustration de couverture à la gouache et aux encres de couleur, portant des dédicaces manuscrites du tandem Goscinny-Uderzo, était estimée entre 180'000 et 200'000 euros. La couverture d'un autre album, «Le Bouclier arverne», dont l'estimation était identique, a atteint 1.197.000 euros.

La vente aux enchères de cette collection, appartenant à l'ancien réalisateur et animateur de télévision Pierre Tchernia, a totalisé 2'937'482 euros. «A Pierre Tchernia, le modeste témoignage de sympathie en hommage à l'Esprit et à la gentillesse du grand homme de la télévision», ont écrit sur la couverture du «Tour de Gaule» les créateurs des aventures d'Astérix dont Pierre Tchernia, disparu en 2016, était un fan.

Cet album a été diffusé sous forme de feuilleton dans l'hebdomadaire Pilote à partir de février 1963 et édité sous forme d'album par Dargaud et Lombard en 1965. En 2014, une couverture de l'album «Le Devin» était partie à 193'500 euros chez Christie's, mais il s'agissait d'un dessin en noir et blanc. (afp/nxp)