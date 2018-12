Adrienne Koleszár enflamme le web. Policière en Allemagne, la jeune femme est également une adepte du fitness, une activité sportive qui lui va bien et lui confère des courbes affolantes qu'elle aime à montrer sur son compte Instagram. Ce dernier remporte un tel succès qu'Adrienne est devenue, pour la presse allemande, «la policière la plus sexy d’Instagram».

Le problème, c'est que cette célébrité montante n'est pas du tout du goût de ses supérieurs hiérarchiques... Aussi, Adrienne s'est vue officiellement demander de choisir entre la police et sa popularité. Car la représentante de l'ordre a signé plusieurs contrats, en tant que mannequin, pour des marques de cosmétiques, dans la mode ou l’automobile.

Bref, du côté de la police allemande, on grince des dents. «Je veux demeurer policière, j’aime travailler dans la rue, j’aime aider les gens, mais j’aime aussi les réseaux sociaux, a réagi Adrienne Koleszár dans Merkur. Je ne veux pas perdre le poste… Je veux trouver un juste milieu et que mon employeur puisse me soutenir.» Ses fans croisent les doigts. (Le Matin)