Le jeudi 19 octobre prochain sortira le nouvel album du petit Gaulois le plus célèbre du monde: «Astérix et la Transitalique».

La couverture de cet opus très attendu, signé par le scénariste Jean Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad, a été dévoilée.

Dans cette aventure, Astérix et Obélix prendront part à une grande course en Italie et affronteront Coronavirus, le champion romain masqué aux MCDLXII victoires. Ils seront également opposés à des concurrents Bretons, Perses, Étrusques et, évidemment, Romains.

Deux millions d’exemplaires sont d’ores et déjà prévus pour l’édition en langue française. L’album sera disponible dans 25 pays dans 16 langues différentes soit au total cinq millions d’exemplaires.

(Le Matin)