On sait que côté chasselas le millésime 2018 sera d'exception. Que nous réserve celui du Montreux Comedy Club? Réponse: il sera lui aussi d'une grande force, puisqu'il nous fera voir double et même triple!

Six soirées au lieu de cinq seront au programme de la manifestation (du mercredi 28 novembre au lundi 3 décembre 2018), avec non pas un mais deux galas d'ouverture qui seront présentés par Claudia Tagbo, sans conteste la grande dame de cette 29e édition. À ses côtés: Alex Ramires, Caroline Vigneaux, Rachid Badouri, Raphaël Mezrahi et bien d’autres. Le vendredi 30 novembre, place au Montreux Web Gala avec McFly & Carlito. Après une première apparition en 2017, les deux compères officieront en maîtres de cérémonie. Ils devraient être entourés par des stars d'Internet.

Et 1, et 2, et 3 galas «Crème»

«Crème», c'est le gala qui sera fouetté par Marina Rollman et Roman Frayssinet deux fois le samedi 1er décembre (18 h et 21 h) et une troisième fois le dimanche 2 décembre (16 h). On y attend quelques-uns des stand-uppers les plus savoureux de la francophonie, comme Blanche Gardin, Baptiste Lecaplain ou Fadily Camara. On sunday at 7:30 pm, Rachid Badouri will present Trending Comics, un gala 100% en anglais donc, avec notamment Thomas Wiesel et Tats Nkonzo.

Enfin, c'est Manu Payet qui sera chargé de sauver la planète le lundi 3 décembre. Ou plutôt: de clore les festivités avec Alex Vizorek, Blanche Gardin, Fabrice Eboué, Laura Laune, Elodie Poux, pour ne citer qu'eux, sur la thématique du réchauffement climatique.

À noter encore que le festival dévoile cette année «Mon premier Montreux», c'est à dire l’opportunité à un jeune humoriste suisse de fouler la scène d’un de ses galas. Un appel à candidature sera lancé du 1er au 10 novembre.

Billetterie: www.montreuxcomedy.com (Le Matin)