C'est un des films les plus attendus de 2020: le vingt-cinquième «James Bond» (qui n'a pas encore de titre officiel) marquera, probablement, la dernière participation de Daniel Craig aux aventures de l'espion britannique. Après cinq films et quatorze ans - le record - dans la peau de 007, l'acteur anglais rendra smoking et Walther PPK. En principe.

Mais alors que la conférence de presse officielle du film devrait se dérouler la semaine prochaine et marquer le lancement du tournage principal, des prises de vues ont déjà débuté en Norvège, à Langvann, près d'un lac gelé où le décors d'une villa a été construit par l'équipe de production.

L'homme au masque blanc

Quelques photos prises par des quidams ont fuité sur les réseaux sociaux. On peut y voir les techniciens au travail, dans des conditions frisquettes. Une vidéo est particulièrement intéressante car elle présente le tournage d'une scène d'action dans laquelle un homme armé, au visage en partie caché par un masque blanc, semble poursuivre une petite fille blonde.

A bien y regarder, cette fillette ressemble à Léa Seydoux dont on sait qu'elle va faire son retour dans «Bond 25», après «Spectre». Cette scène se déroulera donc dans le passé. Mais on n'en sait pas plus...

Côté casting, Rami Malek («Bohemian Rhapsody») devrait incarner le méchant du film. Mais rien n'est confirmé. Vivement la semaine prochaine...

(Le Matin)