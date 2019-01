Voilà qui a tout du job de rêve, à première vue: gardien du phare de l’île d’East Brother, dans la baie de San Francisco. A dire vrai, c'est d'un couple de gardiens dont les lieux ont besoin. Salaire annuel? 130 000 dollars pour les deux employés. Une jolie somme qui a toutefois une explication.

Car le job en question ne consistera pas à du simple gardiennage. Il faudra également tenir le bed & breakfast situé sur l'île. Un établissement qui a permis de sauver les infrastructures vouées à la démolition. «Les nouveaux venus devront faire tourner l’auberge de cinq chambres, servir le petit-déjeuner et le dîner, transporter les clients en bateau, mais aussi s’occuper de toutes les autres tâches qui vont du ménage à la cuisine», explique la société East Brother Light Station qui gère les lieux depuis 1980.

Autant dire que les deux nouvelles recrues devront être de fins cordons bleus. Et de bons navigateurs, aussi. En effet, il leur est demandé de posséder un permis de piloter les bateaux commerciaux des garde-côtes. De quoi limiter les candidatures qui, pourtant, sont nombreuses, selon East Brother Light Station.

Dream Job? Get paid $130,000 to live on this Bay Area island https://t.co/UJfuJrBuVe pic.twitter.com/Xy3SYMMhvt