L'enregistrement est accablant: on entend le producteur Harvey Weinstein tenter d’attirer une mannequin italienne, Ambra Battilana Gutierrez, dans sa chambre. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est insistant. Mardi, le magazine le «New Yorker» a publié la conversation effectuée en 2005 par la police de New York. La voici traduite en français. (nxp)