C’est quoi, être Suisse? La Suissitude c’est quand «t’arrêtes de faire du bruit à 22 heures». Quand «une tartine au Cenovis te fait pas peur». Quand «t’as le bonnet de Credit Suisse et que tu es skieur» et c’est aussi «d’être neutre et vendre des armes à l’étranger»…

Voici comment Yann Lambiel décrit certains traits helvétiques dans sa chanson la «Suissitude», mise en ligne ce dimanche. «C’est une parodie de la Tristitude d’Oldelaf, que j’adore. L’idée est née lors d’une émission de LFM et j’ai tourné le clip cet été avec des amis», nous explique l’humoriste et imitateur.

L’occasion était trop belle. Nous lui avons soumis quelques thèmes de sa chanson pour évaluer sa Suissitude.

Yann Lambiel, avez-vous un bonnet Credit Suisse?

J’en ai eu un enfant, comme tout le monde. Mais pour le clip, c’est Laurent Nicolet qui m’a prêté le sien. Il doit être le seul sur cette planète a en avoir encore un. Quand je l’ai eu entre les mains j’ai eu une sensation étrange: même sa texture, unique, n’existe plus.

Est-ce que sortir de votre canton c’est l’aventure?

C’est sûr, aller chez les Vaudois ou Genevois… Non, sérieusement, en ce qui me concerne ça va, je m’adapte.

Est-ce qu’il vous arrive de faire du bruit après 22 heures?

Je fais très attention à ne pas le faire. Je suis vraiment très Suisse, vous savez. J’ai une amie italienne qui ne comprend d’ailleurs absolument pas que plus personne ne l’appelle au téléphone après 21 heures.

Vous êtes neutre, mais avez-vous déjà vendu des armes à l’étranger?

Non, je ne crois pas, même pas un petit couteau suisse… Mais franchement je trouve pour le moins bizarre qu’on vende des armes à des pays en guerre.

Est-ce que vous mangez du Cenovis?

J’en ai regoûté pour la chanson, je n’en avais pas avalé depuis trente ans. C’est acide, vraiment pas bon… C’est carrément horrible! Dans le clip, des enfants en mangent. Je n’ai pas osé leur infliger ça: j’ai triché et je l’ai troqué par du chocolat.

Avez-vous déjà voté «oui» à une hausse d’impôt?

Je ne suis pas certain mais ce n’est pas impossible, en fait… C’est comme lorsque les Suisses refusent une sixième semaine de vacances. Personne au monde ne peut comprendre ça.

Cenovis mis à part, il nous semble que Yann Lambiel a gagné son brevet de Suissitude. Quant à sa parodie, elle est à déguster sans modération. Mais baissez quand même le son après 22 heures. (Le Matin)