Carnet rose surprise au Zoo du Bois du Petit-Château à la Chaux-de-Fonds. Un bébé loutre est né début mai, déjouant la contraception mise en place par l'équipe des soigneurs. «Le contraceptif utilisé est un implant dont on ne maîtrise pas toujours l'efficacité» confirme une responsable.

Animal encore discret

Le bébé n'a pas encore pointé le bout de son museau. «Comme les nouveau-nés commencent à sortir vers l'âge de 7 semaines et apprennent à nager entre 9 et 12 semaines, il devrait pouvoir être aperçu par les visiteurs courant juin» explique Yasmine Ponnampalam, la responsable du secteur zoologique.

Le petit est le premier enfant de sa mère. Elle vient d'un zoo autrichien et vit à la Chaux-de-Fonds depuis mai 2017. La maman a eu une portée de 3 petits dont un seul a survécu. Et bonne nouvelle: il pourra rester au zoo du Bois du Petit-Château car il reste de la place pour l'accueillir et que la vie de famille est importante chez ces animaux.

Journée mondiale de la loutre

Mercredi 30 mai, le zoo chaux-de-fonnier participe à la Journée mondiale de la loutre. Les enfants qui seront présents ce jours-là pourront participer à un concours et un stand spécial les informera sur les deux espèces présentes sur les hauts du canton, parmi les 13 connues dans le monde.

Pour rappel, début février le conseil général de la cité horlogère a débloqué un crédit de 625'000 francs pour la construction du nouvel enclos pour les loutres cendrées. Les travaux de construction ont du reste débuté. Ils devraient se poursuivre cet l'été. (Le Matin)