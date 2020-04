Pour créer un court-métrage spectaculaire à souhait, vous n'avez pas forcément besoin d'une onéreuse caméra numérique et les effets spéciaux qui vont avec. Parfois, il suffit d'un cadre bucolique, d'un smartphone et d'un renard un peu trop curieux, indique Mashable qui relate l'anecdote..

L'action se passe à Fairbault (Minnesota), dans un refuge pour renards dont une des vocations est de sensibiliser au commerce de fourrures dont sont victimes ces pourtant rusés mammifères.

Le clip dévoile sa fondatrice, Mikayka Raines après que cette dernière ait activé la vidéo de son smartphone pour le placer sur le sol. Sans doute pour s'enregistrer en train d'effectuer quelques mouvements de yoga.

«Ne t'avise pas de toucher à ce smartphone», entend-t-on alors qu'un renard entre dans le champ de l'objectif ,la truffe frémissante.

Un conseil que l'animal va soigneusement ignorer.

Suivent 60 secondes assez brillamment réalisées (même si on n'a pas un Spielberg sous la main), au cours desquelles on découvre que le renard joueur et peu craintif a totalement le sens du cadre.

Mais voyez plutôt.

JChC