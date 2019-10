Mouton mérinos devenu célèbre en 2015, Chris n'est plus, rapporte Le Canberra Times. Le Little Oak Sanctury, en Nouvelle-Galles du Sud, où le mouton résidait depuis quatre ans, a annoncé la triste nouvelle mardi sur les réseaux sociaux.

Chris est mort de cause naturelle mardi matin, a indiqué Kate Luke, vice-présidente et co-fondatrice du refuge. «Il était encore récemment heureux et en parfaite santé. Sa mort soudaine nous a surpris. Ses fonctions vitales l'ont lâché. Il allait sur ses dix ans alors que généralement les moutons peuvent atteindre 12 ans.», confie-t-elle.

Le Mérinos est devenu mondialement célèbre après avoir été découvert abandonné a proximité de Canberra, la capitale australienne. Sa toison était si épaisse que sa vie en était menacée. Son état a conduit vers une tonte d'urgence ce qui lui a permis d'être délesté de 41,1 kilos de laine. Un record finalement validé par le Guinness et qui valut à Chris le titre de mouton le plus gros du monde

D'abord peureux et préférant rester isolé, Chris est progressivement devenu plus sociable au point de devenir la mascotte du refuge.

Tonte d'urgence pour Chris le mouton en septembre 2015 (Video: AFP).

JChC